Noul normal: O companie de cosmetice produce rujuri pentru bărbați pentru ca asta va fi moda viitorului

Faimoasa, până acum, companie Maybeline a decis că bărbații veritabili se dau cu ruj! Si nu orice tip de ruj, femeiesc, adică. Bărbații au nevoie de rujul lor. Masculin... Într-o campanie de publicitate a brandului vedem un bărbat cu barbă care se rujează.

Intreaga campanie se desfasoara sub semnul progresului si sub sigla Pride specifică LGBTQ+. Reclama a fost salutata de comunitatile gay care comenteaza ca era nevoie de un ruj "masculin", intrucat homosexualii se cam codeau sa se duca in magazinele de cosmetice femeiesti ca sa si cumpere rujul de buze. De asemenea si unii dintre bărbatii non-gay au spus ca rujul e binevenit si ca asta va fi moda viitorului.