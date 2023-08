O femeie trans musulmană cere fostului iubit să-i returneze testiculele amputate din frigiderul lui de lângă ouă! VIDEO

O femeie trans musulmană din Michigan își dă în judecată fostul iubit pentru a-și recupera testiculele care se află în frigiderul acestuia. Brianna Kingsley spune că William Wojciechowski îi ține testiculele și nu vrea sa i le returneze. Ea își vrea boașele înapoi.

Un bărbat din Michigan, care se identifică ca femeie musulmană, a depus o cerere legală pentru a-și recupera testiculele amputate din frigiderul fostului său iubit.

"Pârâtul rămâne în posesia testiculelor mele extrase chirurgical, păstrate într-un borcan, ținut în frigiderul lui lângă ouă. Cere returnarea imediată a specimenului meu de rămășițe umane și daune de 6.500 de dolari", a scris Brianna Kingsley, în vârstă de 40 de ani, într-o declarație sub jurământ împotriva lui William Wojciechowski, în vârstă de 37 de ani.

În aprilie, Kingsley a postat un videoclip TikTok intitulat "The Unboxing of Dee's Nutz", în care apare îmbrăcată într-un voal de dantelă și o rochie roz, scoțând o pungă transparentă cu o etichetă de pericol biologic.

Videoclipul a fost subtitrat: "Femeia transsexuală își desface cutia cu boașele de femeie extrase chirurgical, care au fost ambalate de spitalul care i-a efectuat operația de confirmare a sexului". În videoclip, Kingsley a ridicat punga în care se pare că se aflau testiculele sale, apoi le-a returnat în cutie înainte de a face o reverență.

Transgender 'Muslim' Brianna Kingsley sues boyfriend for keeping her TESTICLES in jar in his fridge https://t.co/rGSOgCENzQ pic.twitter.com/ZZoeAiwkgU