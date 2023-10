O vedetă de televiziune a aruncat un milion de dolari din elicopter, deasupra unui grup de oameni VIDEO

O surpriză neobișnuită a devenit virală pe rețelele de socializare. Kamil Bartoshek, un producător, actor, influencer și vedetă de televiziune din Cehia, a aruncat dintr-un elicopter o sumă de un milion de dolari pentru persoanele aflate la sol.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, banii se aflau într-un container cu un lacăt modificat.

La sol se aflau mai multe persoane care alergau după banii care au căzut literalmente din cer.

Potrivit World Alert, "influencerul" a decis să arunce un milion de dolari în cadrul unei tombole.

De fapt, cum nu a fost publicat niciun câștigător, bărbatul a preferat să împartă premiul cu toate persoanele care au participat la tragere.

Astfel, concurenții au primit un e-mail cu locația în care le promitea o surpriză.

Când concurenții au ajuns la locație, Kamil a dat ordinul și a aruncat banii din cer, chiar pe contul său de Instagram a postat un video în care a scris: „Deci ploaia de bani a avut loc deja, ce credeți?"

Czech TV star Kamil Bartoshek drops a million dollars from a helicopter above a group of random people he had promised "a surprise" pic.twitter.com/u6TVKzs7g1