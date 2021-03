Pepe a povestit cum a prins-o pe Zăvoranca cu amantul Tudy

Pepe n-a avut noroc de pace și bună conviețuire cu nevestele, cele doua de pana acum, dar nci artistul n-a fost ușă de biserică, avand mai multe păcate, printre care ochii alunecoși și plăcerea șprițului.

La ambele divorțuri, de călcat strâmb, par să o fi făcut-o ele. Despre Raluca Pastramă a spus că ar fi aflat că l-ar traduce cu un stomatolog milionar și străin. Despre Oana Zăvoranu, că l-a înșelat cu Tudy. Iar acum a dat și detalii despre cum și-a prins prima nevastă cu minciuna.

„Dacă afli că nevastă-ta, când tu nu ești acasă, îți zice că se duce la o prietenă, ce faci? Te convingi că așa e. Am stat vreo trei ore până a ieșit de la un apartament, eu știam că am mai fost acolo, dar ieșea singură. La un moment dat a ieșit cu el și am zis, gata, acum am făcut flagrantul. Eu eram plecat din București, și eu mincinos. Faza dură a fost că eu mergeam în spatele lor și vorbeam cu ea la telefon. Era parcat în fața casei lui și eu parcat în spatele lor și ea aștepta să închid eu telefonul să își poată lua la revedere de la el, iar eu nu-i lăsam", a povestit Pepe.

Furios, Pepe n-a mai stat pe gânduri. Și a confruntat-o pe prima lui soție de față cu amantul, dar fără să facă mare circ. A luat-o pe Zăvoranca cu frumosul, chiar dacă era practic pus într-o situație incredibil de urâtă. "Vorbeam cu ea orice, dar nu voiam să închid. A avut la un moment dat o tentativă din asta de a ridica tonul la mine. Și am zis: Ce faci, vorbești urât cu mine de față cu fraierul? M-am dat jos și i-am bătut în geam. Am zis: Băi boss... oricum știu tot, iubește-o și tu 10-15% din cât am iubit-o eu, respect-o și duceți-vă mai departe, și am plecat", a povestit Pepe în video, postat pe YouTube.