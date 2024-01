Polemică în America privind sexualitatea cântăreței Taylor Swift: Transmite mesaje secrete comunitatii LGBTQ+

The New York Times este sub tirul criticilor pentru că a publicat un articol în care speculează asupra sexualităţii lui Taylor Swift.

Într-un articol de opinie de 5.000 de cuvinte, editorul Anna Marks a enumerat referinţele la comunitatea LGBTQ+, evidente sau percepute în muzica lui Swift şi a emis teoria potrivit căreia cântăreaţa trimite mesaje codificate care arată că, în secret, este membră a acestei comunităţi. Suma tuturor acestor fapte "sugerează persoanelor queer că ea este una dintre ele", susţine Anna Marks.

Anna Marks citează exemplul lui Chely Wright, o cântăreaţă americană de muzică country, care a mărturisit că a trebuit să aştepte ani de zile înainte de a "ieşi din dulap", din motive personale legate direct de cariera sa. Articolul a stârnit reacţii din partea cititorilor Times, precum şi a "asociaţilor" lui Swift, potrivit CNN. Contactaţi de AFP, nici cotidianul newyorkez, nici agenţii artistei în vârstă de 34 de ani, desemnată Persoana anului 2023 de către revista Time, nu au răspuns.

Articolul controversat este "intruziv, inexact şi nepotrivit", dar un membru al anturajului lui Taylor Swift a comentat sub anonimat, citat de CNN. Numeroşi cititori au reacţionat, de asemenea, criticând The New York Times, respingând ideea că idolul adolescenţilor americani ar putea fi o lesbiană care încă nu şi-a recunoscut orientarea sexuală. Taylor Swift, adorată de fani - "Swifties" - militează în mod deschis pentru drepturile LGBTQ, fără a se identifica vreodată ca fiind lesbiană.

Dimpotrivă, de-a lungul anilor, ea a fost cunoscută ca având relaţii romantice cu mai multe celebrităţi masculine. Cântăreaţa pieselor "Shake It Off", "Anti-Hero" şi "You Need To Calm Down", a cărei carieră a luat avânt în Nashville, locul de naştere al muzicii country, se întâlneşte de câteva luni cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce de la Kansas City Chiefs. Cea care este văzută acum ca un idol al feminismului a zguduit în acelaşi timp industria muzicală cu un turneu de un succes fenomenal.