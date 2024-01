Povestea fotomodelului inexistent care a sucit mințile celebrităților. Femeia artificială a fost invitată în Dubai de un miliardar

Emily Pellegrini este un fotomodel inexistent, creat de inteligența artificială, care a depășit cifra de 160.000 de urmăritori de Instagram. Conform creatorului ei, tânăra are 23 de ani și locuiește în Los Angeles, fiind intens curtată în mediul virtual de bărbați celebri.

"În lumea influencerilor de pe Instagram, Emiliy Pellegrini s-a remarcat cu fizicul ei uimitor și le-a atras atenția tuturor, de la fotbaliști, luptători de MMA, până la miliardari. Dar Emiliy nu este o persoană reală, cu un model generat de Inteligența Artificială (AI). Deși există de doar 4 luni, Emily are o mulțime de fani pe Instagram, grație fotografiilor și clipurilor care par reale", scrie Marca.

"Am întrebat Chat GPT-ul care este femeia visurilor oricărui bărbat și mi-a răspuns că aceasta are părul lung și șaten și picioare lungi, așa că am făcut-o pe Emily să arate exact așa. Țelul a fost să o fac atractivă și să pară cât mai reală.

Mai multe celebrități, printre care fotbaliști, miliardari, luptători de MMA sau jucători de tenis i-au transmis mesaje private pe Instagram. Mulți cred că este reală. A fost invitată la Dubai de un miliardar celebru, pentru întâlniri și ieșiri la restaurante luxoase. La un moment dat chiar m-am întrebat ce naiba se întâmplă", a relatat creatorul lui Emily Pellegrini pentru Daily Mail.