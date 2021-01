Sapte greșeli vestimentare pe care femeile le fac iarna

Specialistii considera insa ca o serie de erori vestimentare pandesc femeile in sezonul rece. Iata care sunt cele mai frecvente dintre ele si cum pot fi evitate:

1. Un palton casual peste haine elegante

Cand temperaturile scad cu adevarat, gustul vestimentar se va ascunde in spatele confortului. Nu va mai conta atat de mult cum te asortezi, ci cat de cald si de comod iti va fi. Un lucru care ar trebui totusi evitat este mixul nefericit intre un palton casual si haine de seara, elegante.

2. Asortarea gresita a cizmelor UGG

Cizmele UGG sunt foarte comode si foarte utile, dar e important sa stii cand si cum sa le porti. Evita intotdeauna sa le asociezi cu o pereche de pantaloni de yoga si mergi mai degraba pe un look in care le asortezi cu blugi si o vesta lejera.

3. Nu exagera cu imprimeurile de iarna

Poti sa imbraci un pulover cu reni sau o caciula cu oameni de zapada, dar sa combini multe haine care au elemente decorative, te vor face sa arati ca un pom de Craciun. Cel mai bine ar fi sa porti o singura piesa vestimentara cu imprimeuri si restul hainelor sa fie neutre. O idee ar fi asocierea puloverului rosu sau verde cu imprimeu la o pereche de blugi inchisi la culoare pentru un contrast bun.

4. Nu purta haine prea largi

Temperaturile scazute din timpul iernii te obliga sa porti haine mai groase. Dar asta nu e o scuza sa te imbraci cu haine in care iti pierzi toata feminitatea. Pentru a evita asta, cea mai buna solutie este stratificarea. Specialistii spun ca mai multe haine subtiri izoleaza termic mai bine. In plus, poti sa iti cumperi haine de corp, peste care sa imbraci o bluza si geaca, astfel incat sa-ti pastrezi formele, iar un cordon in jurul taliei te poate ajuta sa realizezi asta.

5. Blana nu trebuie purtata zilnic

Blana este la moda din nou in aceasta iarna. Asta nu inseamna ca ar trebui sa porti blana din cap pana in picioare. Trebuie sa alegi: haina, caciula sau fular de blana! In plus, nu trebuie sa porti blana in fiecare zi, ea e considerata o haina pretentioasa, eleganta, care trebuie purtata mai ales la ocazii speciale.

6. Nu te imbraca deprimant

Negru, gri si maro sunt considerate culori de iarna, dar un ansamblu de haine in tonuri intunecate arata trist. Incearca sa pastrezi stilul tau vestimentar cu saluri colorate, pulovere cu imprimeuri, rochii in nuante pastel, accesorii neon si nu evita blugii albi. Nu trebuie sa faci nici greseala de a renunta complet la culori in aceasta perioada, dar poti incerca sa impresionezi cu un mix de culori reci.

7. Renunta la hainele pentru minori

Caciuli cu urechi de pisica, pantofi de casa fluffy cu urechiuse, rucsacuri in forma de animale, manusi cu buzunare etc. Desi ele se gasesc inca in top in multe reviste de moda, e mai bine sa le lasi pentru copii. Nu se potrivesc adultilor.