Secretele Deliei! Ce frici au împiedicat-o să aibă un copil şi ce relaţie are cu Andra

La 39 de ani, Delia are o carieră impresionantă, un soţ model, vacanţe de vis, dar tot nu se declară pe deplin împlinită. Tot ce-şi mai doreşte ar fi un copil, mai exact o fetiţă!

Delia Matache a spus motivul pentru care nu este încă mămică la emisiunea online “Acasă la Măruţă”. Faţă în faţă a avut-o pe Andra, nu pe soţul acesteia, Cătălin Măruţă, aşa că Deliei i-a fost mai lesne să-şi deschidă sufletul.

Deşi se spune că sunt rivale pe scenă şi nu se suportă, iată că adevărul este altul. Andra (34 de ani) i-a luat locul lui Cătălin Măruţă (43 de ani) la emisiunea online "Acasă la Măruţă", pe care acesta o face în mod normal, iar duminică seară a avut-o invitată pe Delia (39 de ani). Şi cum fetele devin mai vorbăreţe atunci când sunt faţa-n faţă, iată că Delia i-a împărtăşit Andrei câteva dintre secretele ei.

Delia Matache a refuzat ani buni să răspundă la terorizanta întrebare de ce nu face un copil cu soţul ei Răzvan Munteanu, cu care are o căsnicie fericită de nouă ani. Mai mult, solista se declara mereu deranjată de întrebările prietenilor şi ale jurnaliştilor privind acest subiect destul de sensibil pentru ea. Între timp, sora ei mai mică, Oana, a devenit mămică de două ori, iar Delia este topită după nepoţeii ei.

În premieră, solista a recunoscut că şi-ar dori şi ea o fetiţă, fiind topită după Jessie, fiica surorii sale. "Am frici! Mi-e teamă, dar mi-aş dori o fetiţă! E o lume nesigură, nu-mi place lumea în care trăim. Să aduci pe lume un suflet nevinovat în nebunia asta, pe care o trăim cu toţii, nu mi se pare prea ok. Am multe temeri, deşi cred că aş fi o mamă extraordinară. Îmi dau un răgaz cât se mai poate", i-a mărturisit Delia, Andrei.

Duminică, în emisiune, Delia a venit împreună cu soţul ei, Răzvan. Aşa s-a aflat că soţii celor două soliste, Răzvan Munteanu şi Cătălin Măruţă, au fost colegi de bancă la Târgu Jiu, în şcoală generală şi că au rămas prieteni. Mai mult, Andra şi Cătălin Măruţă au fost la nunta Deliei cu soţul ei şi invers, Răzvan şi soţia lui au fost la nunta vedetelor de la Pro TV. Tot în acest interviu, Delia şi Andra au căzut de acord că este momentul să facă şi o piesă împreună pentru că toată lumea aşteaptă acest lucru.

"Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau", a dezvăluit vedeta un episod neştiut din adolescenţa ei. "Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc că vorbesc vecinii aiurea".

Delia face un cuplu de poveste cu Răzvan Munteanu, bărbatul care îi este alături de 11 ani, de 9 ani fiind căsătoriţi. Solista a dat din casă şi a spus secretul relaţiei lor: „Eu cu Răzvan nu suntem romantici, nu ne spunem te iubesc, nu suntem siropoşi, suntem mai degrabă o echipă. El e familia mea, numeroasă, pentru că noi avem multe personalităţi. A venit în viaţa mea fix când trebuia şi ne-am ciocnit în momentul potrivit".

Delia Matache are şi un regret: acela că nu este la fel de credincioasă ca tatăl ei biologic, Ion Matache. Acesta s-a despărţit de mama Deliei în 2004 şi a plecat să se călugărească pe Muntele Athos. „Noi nu suntem credincioşi, nici eu, nici Răzvan. Mi-ar plăcea să fiu, să vorbesc cu Dumnezeu când am probleme. Noi nu prea credem. Tata este aşa, el a fost la Muntele Athos, acum este aici în ţară. S-a întors. Nu semăn cu el", a mărturisit solista.

Deşi Delia nu a recunoscut niciodată că ea şi soţul ei, Răzvan Munteanu, ar avea probleme în a concepe un copil, mama solistei, Gina Matache, a dat-o de gol pe fiica sa cu ani în urmă, dezvăluind că Delia ar fi apelat totuşi la diverse tratamente de fertilizare pentru a rămâne însărcinată. „În tinereţe rămâneam însărcinată şi dacă beam apă, însă Delia nu poate. Îţi dai seama că nu am făcut tratamente cum încearcă ea acum... şi nu se poate, nu vezi? Pe vremea aia nu erau aşa, d-astea. S-a săturat şi ea să fie întrebată când face un copil", declara Gina Matache.