Sex "inconfortabil" și vizite la morgă: ce nu spune Priscilla despre viața cu Elvis

Noul film al Sofiei Coppola, Priscilla, este prins într-o încurcătură. Cum este posibil să fie fidelă poveștii Priscillei Presley fără a păta semnificativ legenda lui Elvis pe care Priscilla însăși a muncit atât de mult pentru a o promova? Și cum poți cere publicului să se raporteze la o femeie care și-a făcut o viață întreagă o meserie din a rămâne necunoscută, chiar și în cartea de memorii pe care se bazează filmul, Elvis and Me din 1985?

Fiica regretatei Priscilla, Lisa Marie, care a murit anul trecut, pare să fi fost foarte conștientă de această problemă. Cu câteva luni înainte de lansarea filmului, în presă a apărut informația că Lisa Marie citise scenariul și îi scrisese lui Coppola în septembrie 2022 pentru a-și exprima îngrijorarea. "Tatăl meu apare doar ca un prădător și manipulator. În calitate de fiică a lui, nu citesc acest lucru și nu văd nimic din tatăl meu în acest personaj", a scris ea, adăugând: "Sunt îngrijorată că mama mea nu vede nuanțele de aici sau nu realizează modul în care va fi perceput Elvis când va ieși acest film".

Avea dreptate să fie îngrijorată. Unii au văzut filmul ca pe un film de groază în care o prințesă este prinsă într-o cușcă aurită, iar iubitul ei este un monstru. Dar există un paradox: în ciuda abuzurilor arătate pe ecran, Priscilla, producător executiv al filmului, care l-a lăudat public, rămâne constant loială legendei lui Elvis. O loialitate evidentă în filmul însuși, de la modul pasiv în care Priscilla își observă în tăcere viața bizară ca și cum s-ar întâmpla altcuiva, la lipsa de rezistență până în ziua în care, în cele din urmă, îl părăsește pe Elvis.

În ciuda interpretării sensibile a lui Cailee Spaeny în rolul Priscillei, nu reușim să simțim cu adevărat durerea eroinei noastre sau să înțelegem cum a găsit curajul să îl părăsească pe cel pe care îl numea "tatăl meu, soțul meu și foarte aproape Dumnezeu". Lamar Fike, un membru pe termen lung al anturajului lui Elvis, a spus poate cel mai bine: "O să vă spun pe scurt relația lui Elvis cu Priscilla. Creezi o statuie. Și apoi obosești să te uiți la ea."

În mod curios, cartea de memorii a Priscillei, Elvis and Me, este mai șocantă decât filmul, dezvăluind că paradoxul Priscillei este și mai dur. Era o americancă de 14 ani, proaspăt sosită la baza militară a tatălui ei din Germania, când unul dintre prietenii de armată ai lui Elvis i-a sugerat să o ducă la casa lui Presley. Părinții ei, aparent fermecați de starul de 24 de ani, au fost de acord. În curând, el a invitat-o în dormitorul său, unde a sărutat-o pasional, dar i-a spus: "Avem destul timp, Little One".

Doi ani mai târziu, Priscilla locuia cu el la conacul său, Graceland, la vârsta de 17 ani. Elvis și-a învățat iubita adolescentă modul "corect" de a merge, de a se îmbrăca și de a se comporta. "Eram păpușa lui Elvis", scrie ea, "propria lui păpușă vie pe care o modela după bunul plac". El i-a cumpărat arme care să se potrivească cu ținutele ei: "în timp ce colegele mele de clasă se decideau la ce facultăți să se înscrie, eu decideam ce armă să port cu ce rochie cu paiete".

Printre multe detalii epuizante, memoriile descriu cum Elvis a lăsat-o pe Priscilla inconștientă timp de două zile, dându-i o supradoză de somnifere, dând startul rutinei ei de a lua, ca și el, pastile cu efect excitant și sedativ, în încercarea de a ține pasul cu stilul său de viață. El o izolează la Graceland, interzicându-i vizitele străinilor și interzicându-i să lucreze ("Ori eu, ori o carieră, Baby"). O bate pe cap dacă se încruntă, pentru că nu vrea ca ea să aibă riduri. Într-o seară, după ce se uită la filmul de groază Diabolique, îi spune: "O să te duc într-un loc care te va speria de moarte" și cei doi fac o excursie la morga locală.

Memoriile documentează, de asemenea, temperamentul violent al lui Elvis. El o lovește pe Priscilla în ochi în timpul unei bătăi cu perne, iar aceasta trebuie să poarte ochelari negri pentru a acoperi vânătăile. El aruncă cu un scaun în perete, ratând de puțin capul Priscillei. Când o informează, la sfârșitul anului 1966, că "ne vom căsători", nu i se pune nicio întrebare. Însărcinată cu fiica lor, ea urmează o dietă pentru că Elvis spune că "femeile folosesc scuza sarcinii pentru a se lăsa în voia sorții".

Până la începutul anilor 1970, cu Elvis în turnee constante și impunând regula "fără soții pe drum", abia dacă se văd. Picătura care a umplut paharul vine atunci când, după un spectacol la Vegas în 1972, el o invită în camera lui doar pentru a o arunca pe pat unde, după cum scrie Priscilla, "a făcut dragoste cu forța cu mine. A fost inconfortabil și diferit de orice altă dată. Am plâns în tăcere".

Cu toate acestea, în ciuda acestor dezvăluiri de abuz emoțional și fizic, Priscilla susține că Elvis a fost un spirit iubitor, sensibil și generos, numindu-l "sufletul ei pereche" și dragostea vieții ei. De fapt, ea a divorțat de el, a spus mai târziu, pentru că îl iubea. Elvis and Me este o carte plină de contradicții și o face pe Priscilla imposibil de identificat. Ce crede ea cu adevărat?

Un prim moment care i-a schimbat viața în Elvis și eu poate explica poziția ei. Priscilla își descrie pe scurt primii ani de viață ca fiică a unui căpitan de armată autoritar, despre care a descoperit, la vârsta de 13 ani, că nu era tatăl ei adevărat. Mama ei i-a cerut să păstreze secretul pentru a proteja mândria tatălui ei vitreg. Incidentul nu mai este menționat niciodată, dar pare să influențeze tot ceea ce urmează: Priscilla a fost perfectă pentru Elvis, deoarece era deja bună la a-și ține gura.

Cunoscută drept "cea mai frumoasă fată din școală", a fost încoronată regina liceului Del Valley Junior High. Fiind un copil al Forțelor Aeriene, a locuit în șase orașe diferite până la vârsta de 11 ani. "De teama de a nu fi acceptată", scrie ea, "fie stăteam închisă în mine, fie așteptam ca cineva să se împrietenească cu mine". Chiar înainte de a-l întâlni pe Elvis, Priscilla învățase o modalitate de a supraviețui: păstrează aparențele, ține capul plecat și ochii deschiși.

Asta a făcut Priscilla de la moartea lui Elvis, în 1977. Femeia care își aplica genele false înainte de a merge la spital pentru a naște nu avea de gând să fie surprinsă apărând scăpată de sub control, iar Priscilla a reușit un număr dublu impresionant, profitând la maximum de statutul ei de păstrătoare a flăcării lui Elvis, chiar și în timp ce punea la vedere latura mai întunecată a căsniciei cu acesta. Încă de la moartea lui, Priscilla a fost o promotoare neobosită a imaginii lui Presley și, de asemenea, o strălucită femeie de afaceri.

Tatăl lui Elvis, Vernon, a numit-o unul dintre executorii testamentari ai averii lui Presley după moartea acestuia, iar sub îndrumarea ei Graceland a fost deschis publicului în 1982, ceea ce a salvat averea Presley, aflată în scădere, și a făcut ca aceasta să crească până la o valoare estimată la 300 de milioane de dolari. Ea a fost, de asemenea, producătorul executiv a două albume care au remasterizat muzica lui Elvis împreună cu Royal Philharmonic Orchestra și a fost co-creatoare și producătoare a Agent Elvis, un serial animat fictiv despre Presley. Fără ea, industria Elvis ar arăta foarte diferit.

Dar ea s-a ocupat și de propriile aspirații - a jucat în Dallas ca Jenna Wade (1983-1988) și în franciza Naked Gun, precum și în mai multe pantomime - păstrând în același timp o anumită mistică, cum ar fi afilierea ei, după cum se zvonește, la controversata Biserică a Scientologiei. Dar poate că ceea pentru ce este cea mai renumită, chiar și acum, este înfățișarea ei ilizibilă, care rămâne asemănătoare unei păpuși, cu fața palidă și nemișcată, cu vocea șoptită de admirație ori de câte ori vorbește despre Elvis.

Mai recent, Priscilla a trăit o tragedie cutremurătoare. În 2020 și-a pierdut nepotul, Benjamin, prin sinucidere, iar în 2023 fiica ei, Lisa Marie, a murit la doar 54 de ani. Este greu de imaginat, după iadul care trebuie să fi fost ultimii ani, că Priscilla va renunța vreodată la povestea lui Elvis, care pare să fi devenit opera vieții ei. În ultimele săptămâni, ea și-a anunțat intenția de a fi înmormântată la Graceland, alături de fostul ei soț. Poate că "povestea de dragoste" dintre Priscilla și Elvis este ceea ce va rămâne din viața ei complexă și contradictorie.