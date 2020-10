Sophia Loren revine pe ecrane, la 86 de ani, intr-un film regizat de fiul sau

Dupa mai mult de un deceniu fara sa fi aparut pe marile ecrane, Sophia Loren revine la cinematografie cu filmul "The Life Ahead" (La vita davanti a se), un film produs de Netflix in care legendara actrita joaca rolul lui Madame Rosa sub indrumarea fiului sau, regizorul Edoardo Ponti, relateaza EFE luni.

"Ma bucura foarte mult sa lucrez cu fiul meu, ador sa colaborez cu el. Avem un suflet comun", a spus actrita intr-un colocviu care a urmat prezentarii online a filmului "The Life Ahead", ce va fi lansat oficial pe Netflix in data de 13 noiembrie.

Sophia Loren, in varsta de 86 de ani si a carei ultima incursiune in cinematografie a fost in filmul "Nine" (2009) de Rob Marshall, a raspuns alaturi de Ponti la intrebarile unei alte legende a filmului italian, Isabella Rossellini, care a marturisit ca simte o oarecare invidie avand in vedere ca ea nu a colaborat niciodata la un film alaturi de parintii sai, Ingrid Bergman si Roberto Rossellini.

"Mama ta, Edoardo, a fost pentru mine un exemplu, o maniera unica de a fi femeie (...) Sophia ne-a demonstrat ca femeile italiene nu sunt mame supuse, ci femei pline de mandrie care isi tin familiile unite", a spus Isabella Rossellini.

La randul ei, Sophia Loren a explicat ca mama sa a fost o mare sursa de inspiratie pentru interpretarea sa din filmul "The Life Ahead", o drama despre o prietenie neobisnuita infiripata intre un adolescent imigrant senegalez (Ibrahima Gueye) si o batrana supravietuitoare a Holocaustului (Sophia Loren).

"Am vrut mereu sa fiu ca mama mea. Era o femeie minunata, puternica, o femeie incredibila", a spus ea. "Madame Rosa avea aceasi fragilitate si acelasi tip de emotii ca si mama mea. In cel de-al Doilea Razboi Mondial, cand eram mica (...), mama a suferit foarte mult, dar nu a vorbit niciodata despre asta: chiar si atunci cand era moarta de frica, era mereu alaturi de noi suportand lucruri cumplite, bombardamentele si razboiul la Napoli", a rememorat actrita.

Edoardo Ponti, care in timpul colocviului a schimbat multe gesturi de tandrete cu mama sa, a incercat sa explice de ce trebuie sa o intelegem pe Sophia Loren dincolo de mitul pe care il reprezinta pe marele ecran.

"Cred ca motivul pentru care lumea empatizeaza cu ea, atunci cand joaca, este pentru ca ea nu s-a simtit niciodata confortabil cu statutul de diva: altii i l-au aplicat, un lucru cu care ea nu s-a impacat niciodata", a spus regizorul filmului si fiul Sophiei Loren.

Este si motivul pentru care el a dorit in primul rand ca Ibrahima Gueye, actorul debutant care ii da replica lui Loren in rolul adolescentului Momo, sa nu se simta coplesit de stralucirea pe care o raspandeste in jur starul italian.

"Era foarte important pentru noi sa o umanizam pe mama pentru ca el sa nu vada mitul, ci persoana. Asa ca ne-a venit ideea sa locuim toti impreuna. Timp de peste opt saptamani de filmare, am locuit toti sub acelasi acoperis, iar el a vazut-o pe mama in fiecare zi si au stat de multe ori impreuna pe canapea in fata televizorului... In acest fel s-a creat intre ei o legatura profund emotionala", a spus regizorul.

Sophia Loren a povestit ca secretul pentru a juca alaturi de actori debutanti l-a invatat de la Vittorio De Sica.

"Ar fi fost foarte usor pentru Ibrahima sa se piarda, desi este un baiat puternic. Era pentru prima oara cand se afla intr-un film, in fata unei camere de filmare, iar toata lumea din jur il scruta cu privirile. Cred ca i-a fost foarte greu, dar ca i-a si placut foarte mult (...) A fost capabil sa-si invinga timiditatea si sa devina unul dintre ai nostrii", a incheiat ea.