Un actor britanic întrerupe Hamlet după ce un spectator a deschis laptopul. El a spus că nu avea cum să continue în timp ce bărbatul răspundea la e-mailuri

Actorul Andrew Scott a dezvăluit că a fost șocat să vadă un spectator scoțându-și laptopul în timp ce actorul se afla în mijlocul solilocviului „To be or not to be - A fi sau a nu fi" din piesa lui Shakespeare.

Scott, a cărui interpretare a lui Hamlet în producția din 2017 a Teatrului Almeida i-a adus o nominalizare la Premiile teatrale Olivier, a spus că „nu avea cum" să continue discursul în timp ce bărbatul era la laptop.

„Când îl jucam pe Hamlet, un tip și-a scos laptopul - nu telefonul, ci laptopul - în timp ce eu eram în mijlocul lui „to be or not to f***ing be", a declarat Scott la podcastul Happy Sad Confused. „Făceam o pauză, iar echipa de scenă îmi zicea: „Continuă", iar eu ziceam: „Nu se poate"."

„M-am oprit o veșnicie", a spus el, adăugând că femeia de lângă utilizatorul computerului, despre care Scott credea că trimitea e-mailuri, l-a alertat și în cele din urmă au pus laptopul deoparte. „Nu a avut absolut niciun dubiu", a adăugat Scott.

Experiența lui Scott este cea mai recentă adăugare la un catalog de etichetă teatrală proastă înregistrată în Marea Britanie în ultimele două decenii. Imelda Staunton s-a plâns de faptul că oamenii au mâncat în timpul reprezentației sale din spectacolul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?" de Edward Albee în 2017, ceea ce a determinat Teatrul Harold Pinter să ceară publicului să nu mai aducă mâncare.

Cu cinci ani mai devreme, criticul de teatru Mark Shenton a criticat-o pe Bianca Jagger ca fiind o „femeie proastă" pentru că ar fi făcut fotografii la Barbican în timpul unei producții de cinci ore a operei Einstein on the Beach a lui Philip Glass. Jagger a negat acest lucru.

Benedict Cumberbatch, în timp ce juca, de asemenea, rolul lui Hamlet, a rugat spectatorii de teatru să nu-l filmeze pe scenă, spunând că luminile roșii constante erau „umilitoare", în timp ce Keira Knightley, aflată la debutul său pe Broadway în 2015, a fost nevoită să întrerupă o avanpremieră a spectacolului Therese Raquin atunci când un membru al publicului a cerut-o în căsătorie.

Hugh Jackman, Daniel Craig, Kevin Spacey și Patti LuPone se numără printre actorii care au criticat, de asemenea, de pe scenă, comportamentul inadecvat al spectatorilor.

Apariția telefoanelor mobile este considerată a fi un factor major în creșterea preocupărilor legate de eticheta teatrală. În cartea sa din 2018, "Audiența rezonabilă: Eticheta în teatru, poliția comportamentală și experiența spectacolului live", autoarea Kirsty Sedgman susține că a existat o singură mențiune despre „eticheta teatrală" în ziarele din Marea Britanie înainte de 1990. Au existat opt referiri în anii 1990, 32 în anii 2000 și apoi 139 între 2010 și 2017.

Cartea ei urmărește comportamentul turbulent al mulțimilor din vremea lui Shakespeare până la mijlocul secolului al XVIII-lea - moment în care, consemnează ea, publicul a devenit mai reținut.