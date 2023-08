Ursul care a spart zeci de locuințe scotocind prin frigidere și coșuri de gunoi a fost trimis la reabilitare

O ursoaică de aproximativ 180 de kilograme, supranumită Hank The Tank, care spărgea case, împreună cu cei trei pui ai săi, de peste un an, fără să facă victime, speriind locuitorii, a fost prinsă "în deplină securitate" împreună cu puii, vineri, în nordul Californiei, relatează The New York Times.

Hank The Tank este responsabilă de cel puţin 21 de spargeri ale unor case situate în zona Lacului Tahoe, iar probe ADN au confirmat bănuielile. Timp de peste un an, ursoaica a pătruns în locuinţe, smulgând uşi de plasă împotriva ţânţarilor, uşi de garaj sau săpând în pământ. Ea scotocea prin coşuri de gunoi sau prin frigidere, în căutare de hrană. O locuitoare din regiune a declarat NYT că "ursoaica era incredibil de abilă cu labele ei şi ştia ce sunt frigiderele şi ce este în ele".

Potrivit autorităţilor americane, această femelă este deosebit de impozantă şi activă, dar nu a agresat niciodată pe nimeni. Ursoaica a fost transferată marţi într-un sanctuar de animale, la Springfield, în Colorado, unde-şi va putea "mânca foamea". Este vorba despre un transfer neobişnuit, pentru că toată lumea se aştepta la eutanasierea animalului. Însă Departamentul californian al Pescuitului şi Faunei a decis altceva, "având în vedere interesul general faţă de acest urs".

Cei trei urşi tineri au fost trimişi, în schimb, la Sonoma County Wildlife Rescue, o rezervaţie protejată, în apropiere de South Lake Tahoe, cu obiectivul ferm de a fi eliberaţi în natură. Departamentul Pescuitului şi Faunei din California le cere locuitorilor să-şi pună gunoiul menajer în pubele speciale şi să nu lase hrană în apropierea casei, pentru a nu tenta noi urşi.