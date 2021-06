Amanta fostului ministru britanic al Sănătăţii s-a despărţit de soţul milionar

La finalul săptămânii trecute, Matt Hancock a demisionat după ce a fost dezvăluit că avea o relaţie extraconjugală cu Gina Coladangelo şi că a încălcat norme referitoare la distanţarea fizică.

Cu câteva ore înainte ca ştirile să apară, fostul ministru britanic al Sănătăţii i-a spus soţiei lui, Martha, că mariajul lor s-a sfârşit. În primă fază, s-a agăţat de funcţie, prim-ministrul Boris Johnson sprijinindu-l, însă a demisionat sâmbătă după ce mai mulţi membri ai Parlamentului au făcut presiuni. Coladangelo era căsătorită cu Oliver Tress, fondator al magazinului online Oliver Bonas. Daily Mail a citat mai mulţi apropiaţi ai ei care au spus că femeia este determinată să înceapă o nouă relaţie.

Gina Coladangelo, în vârstă de 43 de ani, a demisionat de asemenea din postul său de director al Departamentului de Sănătate la câteva ore după Hancock. Hancock, în vârstă de 42 de ani, era căsătorit de 15 ani. Aparent, el şi Coladangelo locuiesc împreună acum. Mai multe surse au spus că milioanerul a fost „devastat" de relaţia adulteră a soţiei şi de plecarea ei, după 12 ani de căsnicie. Prietenii celor doi spun că Hancock şi Coladangelo sunt îndrăgostiţi şi vor să „facă să meargă" noua relaţie.

În mesajul video prin care şi-a anunţat demisia, Hancock a spus: „Ultimul lucru pe care l-aş dori este ca viaţa mea privată să distragă atenţia de la concentrarea care ne conduce în afara acestei crize. Vreau să îmi prezint din nou scuze pentru că am întrerupt ghidarea, scuze faţă de familia mea şi cei dragi pentru că i-am făcut să treacă prin asta".

Prim-ministrul a spus că regretă faptul că Hancock demisionează din funcţia de ministru. El a declarat că „ar trebui să părăsească biroul mândru de ce a realizat - nu doar în combaterea pandemiei, ci şi înainte ca Covid-19 să ne lovească". Boris Johnson şi-a exprimat recunoştinţa pentru sprijinul primit şi a adăugat: „Contribuţia ta la serviciul public este departe de a se fi încheiat".

Camera de supraveghere care a surprins momentul în care fostul ministru britanic al Sănătăţii, Matt Hancock, a sărurat-o pe consiliera sa cu care ar fi avut o relaţia, a fost oprită. După ce aceste imagini au ajuns în spaţiul public, iar Matt Hancock a fost în centrul unui adevărat scandal, camera a fost acoperită. Aceasta era în biroul ministrului Sănătăţii din anul 2017. Acum, noul ministru al Sănătăţii, Sajid Javid, a spus că respectiva cameră a fost dezinstalată. El a fost întrebat despre acest aspect în timpul unei vizite la un spital. Sajid Javid a spus că nu a fost decizia sa, dar a confirmat informaţia despre dezinstalarea camerei este adevărată.

Noul ministrul al Sănătăţii a precizat că nu înţelege de ce era nevoie de o cameră de supraveghere în biroul ministrului. „Nu am dezactivat camera despre care vorbiţi, dar a fost dezactivată de către departament. Pentru securitate este doar bunul simţ. Nu cred că, ca regulă generală, ar trebui să existe camere în biroul secretarului de stat.", a spus acesta.

Matt Hancock, care ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii în Marea Britanieş a demisionat, sâmbătă, după ce a fost implicat într-un scandal. Tabloidul The Sun a dezvăluit că deşi este căsătorit şi are trei copii cu soţia sa, oficialul avea o aventură o consilieră, Gina Coladangelo. Pe filmare se vede cum Matt Hancock, aflat într-un birou, pândeşte la uşă dacă nu vine nimeni. După, închide uşa şi o îmbrăţişează pasional pe consilieră, apoi o sărută. Cei doi îşi zâmbesc şi vorbesc.

Dar scandalul nu se opreşte aici. În calitate de ministru al sănătăţii Hancock a folosit în mod repetat o adresă de email privată pentru afaceri guvernamentale. "Asta înseamnă", scrie The Times, "că guvernul nu posedă urmele unor tranzacţii şi negocieri care l-au făcut pe Hancock să decidă achiziţionarea de kituri de echipamente anti-Covid (faimoasele PPE, personal protective equipments) şi suscită semne de întrebare în legătură cu contractul de 37 de miliarde pentru cumpărarea acestora, precum şi întreaga strategie anti-Covid a guvernului". The Mail on Sunday deţine emailuri care ar arăta că Hancock şi-a ajutat cel puţin un prieten oferindu-i un contract guvernamental.