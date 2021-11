Cea mai importantă bătălie pentru libertatea presei din zilele noastre

În ultimele două zile am urmărit prin legătură video de la Londra audierea lui Julian Assange în vederea extrădării. SUA contestă o decizie a unei instanțe inferioare care a respins cererea americană de extrădare a lui Assange, nu, din păcate, pentru că, în opinia instanței, acesta ar fi nevinovat de vreo infracțiune, ci pentru că, așa cum a concluzionat judecătoarea Vanessa Baraitser în ianuarie, starea psihologică precară a lui Assange s-ar deteriora din cauza "condițiilor dure" din sistemul inuman de închisori din SUA, "ceea ce l-ar împinge la sinucidere". Statele Unite l-au acuzat pe Assange de 17 capete de acuzare în temeiul Legii privind spionajul și de o acuzație de tentativă de piratare a unui computer guvernamental, acuzații care i-ar putea aduce o pedeapsă de 175 de ani de închisoare.



Assange, cu părul lung și alb, a apărut pe ecran în prima zi din sala de videoconferință a închisorii HM Belmarsh. Purta o cămașă albă și o cravată desfăcută la gât. Arăta slab și obosit. El nu s-a prezentat la tribunal, au explicat judecătorii, deoarece lua o "doză mare de medicamente". În cea de-a doua zi, se pare că nu a fost prezent în sala de videoconferință a închisorii.



Dacă Assange va fi extrădat și condamnat pentru publicarea de materiale clasificate, se va crea un precedent juridic care va pune capăt efectiv reportajelor de securitate națională, permițând guvernului să folosească Legea spionajului pentru a acuza orice jurnalist care deține materiale clasificate și orice informator care divulgă informații clasificate.



Assange este extrădat pentru că organizația sa WikiLeaks a publicat în octombrie 2010 jurnalele de război din Irak, care documentează numeroase crime de război comise de Statele Unite, inclusiv imagini video cu împușcarea a doi jurnaliști Reuters și a altor zece civili neînarmați în filmul "Crimă colaterală", torturarea sistematică a prizonierilor irakieni, mușamalizarea a mii de morți civile și uciderea a aproape 700 de civili care s-au apropiat prea mult de punctele de control americane. De asemenea, el este vizat de autoritățile americane pentru alte scurgeri de informații, inclusiv cele care au dezvăluit instrumentele de hacking folosite de CIA, cunoscute sub numele de Vault 7, care permit agenției de spionaj să preia controlul mașinilor, televizoarelor inteligente, browserelor web și sistemelor de operare ale majorității telefoanelor inteligente, precum și sistemelor de operare precum Microsoft Windows, macOS și Linux.



Dacă apelul SUA va avea succes, Assange va fi rejudecat la Londra. O decizie privind apelul nu este așteptată cel puțin până în ianuarie.



Procesul lui Assange, care a avut loc în septembrie 2020, a arătat în mod dureros cât de vulnerabil a devenit acesta după 12 ani de detenție, dintre care șapte în ambasada ecuadoriană din Londra. În trecut, el a încercat să se sinucidă tăindu-și venele. Suferă de halucinații și depresie și ia antidepresive și antipsihotic Quetiapine. După ce a fost observat plimbându-se prin celulă până când a leșinat, lovindu-se cu pumnii în față și dându-se cu capul de perete, a fost transferat pentru câteva luni în aripa medicală a închisorii Belmarsh. Autoritățile penitenciare au găsit "o jumătate de lamă de ras" ascunsă sub șosetele sale. A sunat în repetate rânduri la linia telefonică de urgență pentru sinucideri administrată de Samariteni, deoarece se gândea să se sinucidă "de sute de ori pe zi"

James Lewis, avocatul american, a încercat să discrediteze rapoartele medicale și psihologice detaliate și tulburătoare despre Assange, prezentate instanței în septembrie 2020, prezentându-l în schimb ca pe un mincinos și un infractor. El a criticat decizia judecătoarei Baraitser de a refuza extrădarea, a pus la îndoială competența acesteia și a dat la o parte munții de dovezi care arată că deținuții de înaltă securitate din SUA, precum Assange, supuși unor măsuri administrative speciale (SAM) și ținuți în izolare virtuală în închisori de maximă securitate, suferă de suferință psihologică. El l-a acuzat pe doctorul Michael Kopelman, profesor emerit de neuropsihiatrie la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe de la King's College din Londra, care l-a examinat pe Assange și a depus mărturie pentru apărare, de înșelăciune pentru că a "ascuns" faptul că Assange a avut doi copii cu logodnica sa Stella Morris în timp ce era refugiat în ambasada ecuadoriană din Londra. El a spus că, dacă guvernul australian solicită acest lucru, Assange ar putea să-și ispășească pedeapsa cu închisoarea în țara sa de origine, Australia, după ce își va epuiza căile de atac, dar nu a promis că Assange nu va fi ținut în izolare sau supus la SAM.



Autoritatea pe care Lewis o citează în mod repetat pentru a descrie condițiile în care Assange va fi deținut și judecat în SUA este Gordon Kromberg, procurorul adjunct al SUA pentru Districtul de Est din Virginia. Kromberg este marele inchizitor al guvernului în cazurile de terorism și de securitate națională. El și-a manifestat deschis disprețul față de musulmani și față de islam și a denunțat ceea ce el numește "islamizarea sistemului judiciar american". El a supravegheat persecutarea timp de nouă ani a activistului și academicianului palestinian Sami Al-Arian și, la un moment dat, a refuzat cererea acestuia de a amâna o audiere în timpul sărbătorii religioase a Ramadanului. "Pot să se omoare între ei în timpul Ramadanului, pot apărea în fața marelui juriu. Tot ce nu pot face este să mănânce înainte de apusul soarelui", a spus Kromberg într-o conversație din 2006, potrivit unei declarații depuse de unul dintre avocații lui Arian, Jack Fernandez.



Kromberg l-a criticat pe Daniel Hale, fostul analist al Forțelor Aeriene care a fost recent condamnat la 45 de luni într-o închisoare de maximă securitate pentru că a divulgat informații despre uciderea fără discriminare a civililor cu ajutorul dronelor, spunând că Hale nu a contribuit la dezbaterea publică, ci "i-a pus în pericol pe cei care luptă". El a ordonat încarcerarea lui Chelsea Manning după ce aceasta a refuzat să depună mărturie în fața unui mare juriu care investiga WikiLeaks. Manning a încercat să se sinucidă în martie 2020, în timp ce era deținut în închisoarea din Virginia.



După ce m-am ocupat de cazul lui Syed Fahad Hashmi, care a fost arestat la Londra în 2006, am o idee bună despre ce îl așteaptă pe Assange dacă va fi extrădat. Hashmi a fost, de asemenea, deținut la Belmarsh și extrădat în 2007 în SUA, unde a petrecut trei ani în izolare sub MAS. "Crima" sa a fost că o cunoștință care stătea cu el în apartamentul său în timp ce era student absolvent la Londra avea în bagaj mackintoshes, poncho-uri și șosete impermeabile. Această cunoștință intenționa să livreze aceste obiecte către Al-Qaeda. Dar mă îndoiesc că guvernul era îngrijorat de faptul că șosetele impermeabile erau trimise în Pakistan. Bănuiesc că Hashmi a fost vizat deoarece, la fel ca activistul palestinian Sami Al-Arian și ca Assange, a fost un avocat neînfricat și zelos al celor care sunt bombardați, împușcați, terorizați și uciși în lumea musulmană, în timp ce era student la Brooklyn College.



Hashmi era profund religios, iar unele dintre opiniile sale, inclusiv elogiul adus rezistenței afgane, au fost controversate, dar avea dreptul de a-și exprima aceste sentimente. Mai important, avea dreptul de a se aștepta să nu fie persecutat sau încarcerat pentru opiniile sale, la fel cum Assange ar trebui să aibă libertatea, ca orice editor, de a informa publicul cu privire la modul în care funcționează puterea. Confruntat cu posibilitatea unei pedepse de 70 de ani și după ce petrecuse deja patru ani în închisoare, o mare parte din ei în izolare, Hashmi a acceptat o înțelegere cu privire la o acuzație de conspirație pentru furnizarea de sprijin material pentru terorism. Judecătoarea Loretta Preska, care i-a condamnat pe hackerul informatic Jeremy Hammond și pe activistul pentru drepturile omului Steven Donziger, i-a dat pedeapsa maximă de 15 ani. Hashmi a fost deținut timp de nouă ani în condiții asemănătoare cu cele din Guantanamo, în închisoarea de maximă securitate ADX [Administrative Maximum] din Florence, Colorado, unde Assange, dacă va fi condamnat de un tribunal american, va fi aproape sigur încarcerat. Hashmi a fost lansat în 2019

Dacă guvernul este pregătit să meargă atât de departe pentru a persecuta pe cineva care ar fi fost implicat în trimiterea de șosete impermeabile către Al-Qaeda, la ce ne putem aștepta din partea guvernului în legătură cu Assange?



Condițiile de detenție preventivă pe care le-a îndurat Hashmi au fost concepute pentru a-l distruge. A fost monitorizat electronic 24 de ore pe zi. Nu putea primi sau trimite corespondență decât către familia sa apropiată. I s-a interzis să vorbească cu alți prizonieri prin pereți. Nu i s-a permis să ia parte la rugăciunile de grup. I s-a permis o oră de exerciții fizice pe zi, într-o cușcă solitară, fără aer curat. Nu i s-a permis să vadă majoritatea dovezilor folosite pentru a-l acuza, care erau clasificate în conformitate cu Legea privind procedurile pentru informații clasificate, promulgată pentru a împiedica ofițerii de informații americani urmăriți penal să amenințe că vor dezvălui secrete de stat pentru a manipula procesul judiciar. Condițiile dure i-au erodat sănătatea fizică și psihică. Când a apărut la ultima audiere în instanță pentru a-și accepta pledoaria de vinovăție, era într-o stare aproape catatonică, fiind în mod clar incapabil să urmărească procedurile din jurul său.



O societate care interzice posibilitatea de a spune adevărul distruge capacitatea de a trăi în mod corect. Lupta pentru libertatea lui Assange a fost întotdeauna mult mai mult decât persecuția unui editor. Este cea mai importantă bătălie pentru libertatea presei din zilele noastre. Iar dacă pierdem această bătălie, efectul va fi devastator, nu numai pentru Assange și familia sa, ci și pentru noi.



Nu există niciun temei juridic pentru menținerea lui Assange în închisoare. Nu există niciun temei juridic pentru a-l judeca pe acest cetățean australian în temeiul legii americane privind spionajul.



Tiraniile inversează statul de drept. Ei transformă legea într-un instrument de nedreptate. Își ascund crimele într-o falsă legalitate. Aceștia se folosesc de decorul instanțelor și al proceselor pentru a-și masca infracționalitatea. Cei care, precum Assange, expun public această criminalitate sunt periculoși, pentru că, fără pretextul legitimității, tirania își pierde orice credibilitate și nu mai are în arsenal decât frica, constrângerea și violența. Lunga campanie împotriva lui Assange și a WikiLeaks este o fereastră spre prăbușirea statului de drept, spre ascensiunea a ceea ce filosoful politic Sheldon Wolin numește sistemul nostru de totalitarism inversat, o formă de totalitarism care păstrează ficțiunile vechii democrații capitaliste, inclusiv instituțiile, iconografia, simbolurile patriotice și retorica acesteia, dar care, în interior, a cedat controlul total în favoarea dictaturilor corporațiilor globale și a statului de securitate și supraveghere.



Nu există niciun temei juridic pentru menținerea lui Assange în închisoare. Nu există niciun temei juridic pentru a-l judeca pe acest cetățean australian în temeiul legii americane privind spionajul. CIA l-a spionat pe Assange la ambasada ecuadoriană prin intermediul unei companii spaniole, UC Global, care era responsabilă cu asigurarea securității la ambasadă. Acest spionaj a inclus înregistrarea conversațiilor privilegiate dintre Assange și avocații săi în timp ce discutau despre apărarea sa. Numai acest lucru a invalidat procesul. Assange este deținut într-o închisoare de maximă securitate pentru ca statul să poată, după cum a declarat Nils Melzer, raportorul special al ONU pentru tortură, să continue abuzurile degradante și tortura care speră să ducă la dezintegrarea sa psihologică, dacă nu fizică. Arhitecții imperialismului, stăpânii războiului, ramurile legislativă, judiciară și executivă ale guvernului - controlate de corporații și de curtenii lor servili din mass-media - sunt vinovați de crime grave. Spuneți acest adevăr simplu și veți fi alungat, ca mulți dintre noi, la marginea peisajului mediatic. Dacă dovedești acest adevăr, așa cum au făcut Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond și Edward Snowden, permițându-ne să vedem cum funcționează puterea, ești vânat și persecutat.

"Crima" lui Assange este că a dezvăluit cele peste 15.000 de morți ale civililor irakieni care nu au fost raportate. El a dezvăluit tortura și abuzurile la care au fost supuși aproximativ 800 de bărbați și băieți, cu vârste cuprinse între 14 și 89 de ani, la Guantanamo. El a dezvăluit că, în 2009, Hillary Clinton a ordonat diplomaților americani să îl spioneze pe secretarul general al ONU, Ban Ki Moon, și pe alți oficiali din China, Franța, Rusia și Marea Britanie, ceea ce a inclus obținerea de ADN, scanarea irisului, a amprentelor digitale și a parolelor personale, ca parte a unui masiv program ilegal de supraveghere, care a inclus ascultarea secretarului general al ONU, Kofi Annan, în săptămânile premergătoare invaziei americane în Irak în 2003. El a dezvăluit că Barack Obama, Hillary Clinton și CIA au orchestrat lovitura de stat militară din iunie 2009 din Honduras, care l-a răsturnat pe președintele Manuel Zelaya, ales în mod democratic, și l-a înlocuit cu un regim militar criminal și corupt. El a dezvăluit că George W. Bush, Barack Obama și generalul David Petraeus au purtat un război în Irak care, conform legii post-Nürnberg, este definit ca un război de agresiune, o crimă de război, care a autorizat sute de asasinate cu țintă precisă, inclusiv cele ale cetățenilor americani în Yemen. El a dezvăluit că SUA au lansat în secret atacuri cu rachete, bombe și drone în Yemen, ucigând zeci de civili. El a dezvăluit că Goldman Sachs i-a plătit lui Hillary Clinton 657.000 de dolari pentru discursuri, o sumă atât de mare încât nu poate fi considerată decât o mită, și că aceasta i-a asigurat în privat pe liderii de afaceri că se va conforma cererilor lor, promițând în același timp publicului reglementări și reforme financiare. El a dezvăluit campania internă de discreditare și distrugere a liderului Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, de către membri ai propriului partid. El a dezvăluit modul în care instrumentele de hacking utilizate de CIA și de Agenția Națională de Securitate permit guvernului să ne monitorizeze masiv televizoarele, computerele, smartphone-urile și software-ul antivirus, permițându-le să înregistreze și să stocheze conversațiile noastre private, imaginile și mesajele text, chiar și din aplicații criptate.



El a expus adevărul. A expus-o din nou și din nou și din nou până când nu a mai existat nicio îndoială cu privire la ilegalitatea, corupția și minciunile endemice ale elitei conducătoare globale. Și pentru aceste adevăruri, el este vinovat.

Chris Hedges

Chris Hedges este un jurnalist laureat al premiului Pulitzer, care a fost timp de 15 ani corespondent străin pentru The New York Times, unde a fost șef al biroului din Orientul Mijlociu și șef al biroului din Balcani. Anterior, a lucrat în străinătate pentru Dallas Morning News, Christian Science Monitor și NPR. El este gazda emisiunii On Contact, nominalizată la premiile Emmy de la RT America.