"Convoiul libertății" din Franța atacat cu gaze lacrimogene de către polițiști la Arcul de Triumf

Poliţia franceză a tras cu gaze lacrimogene asupra manifestanţilor de pe bulevardul Champs Elysees din Paris, sâmbătă, la scurt timp după ce un "convoi al libertăţii" care protesta împotriva restricţiilor pandemice a ajuns în capitală, iar maşini cu protestatari au reuşit să treacă de punctele de control ale poliţiei în centrul Parisului pentru a bloca traficul în jurul Arcului de Triumf, transmite Reuters.

Anterior, poliţia a comunicat că a oprit 500 de vehicule care încercau să intre în Paris şi a aplicat aproape 300 de amenzi până la jumătatea dimineţii. Separat, cinci protestatari au fost reţinuţi în sudul Parisului, pentru că se aflau în posesia unor obiecte precum ciocane, cuţite şi măşti de gaze.Protestele din Franţa sunt îndreptate împotriva regulilor care impun un permis de vaccinare pentru a intra în multe locuri publice şi vin după luni de demonstraţii regulate împotriva acestui permis la Paris şi în alte oraşe. Protestatarii se inspiră din modul de a manifesta adoptat de omologii lor din Canada, care practic au paralizat întreaga activitate în capitala Ottawa şi au perturbat comerţul transfrontalier cu SUA, potrivit Agerpres.ro.

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile prezidenţiale, guvernul preşedintelui Emmanuel Macron doreşte să împiedice ca protestele să se transforme în manifestaţii de amploare precum "vestele galbene" antiguvernamentale din 2018. Mişcarea vestelor galbene, care a început ca un protest împotriva creşterii preţului benzinei, s-a transformat într-o revoltă mai amplă, care a cunoscut unele dintre cele mai grave violenţe de stradă din ultimele decenii şi a pus la încercare autoritatea lui Macron. Poliţia a mobilizat peste 7.000 de agenţi, a înfiinţat puncte de control şi a desfăşurat transportoare blindate de personal şi camioane cu tunuri de apă pentru a se pregăti pentru proteste. Autorităţile au permis desfăşurarea sâmbătă la Paris a două marşuri de stradă ale manifestanţilor anti-vaccin şi ale vestelor galbene.

