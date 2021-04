Defectare majora in interiorul NATO: ofițer al Marinei Italiene prins in flagrant când vindea documente clasificate unui spion rus

Intr-o acțiune comuna a Contraspionajului italian și a Statului Major al Armatei, au fost reținute doua persoane, care s-au dovedit ca aparținând unei filiere de spionaj rusești.

Un căpitan al Marinei militare italiene și unul rus, acreditat la Ambasada Rusa din Roma au fost surprinși in flagrant facand schimb de documente strict secrete ale NATO in schimbul unor importante sume de bani. Imediat a fost chemat la sediul Ministerului italian de Externe, ambasadorul rus, Serghei Razov pentru a da explicații. Incidentul de securitate NATO a fost precedat de un alt mare scandal de spionaj in favoarea Rusiei, din Bulgaria, in urma căruia au fost expulzați doi diplomați ai Moscovei. Anul trecut, in August, un alt ofițer francez a fost încarcerat la Paris după ce a fost prins furnizând documente clasificate NATO unei rețele de spionaj rusești.