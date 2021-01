Diplomatul rus Alexey Krivoshev a fost declarat "persona non grata" în Albania

Scandalul international a izbucnit in 21 ianuarie 2020 cand guvernul albanez l-a expulzat din țară pe diplomatul rus Alexey Krivoshev pentru încălcări repetate ale restricțiilor COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe din Albania i-a acordat 72 de ore lui Krivoshev pentru a părăsi țara.

În timp ce ignorarea restricțiilor COVID-19 poate părea ceva nesemnificativ ca un "cap de acuzare", cum este si in cazul lui Alexey Krivoshev, numărul fără precedent al persoanelor non grata provenite din Rusia, în ultimul an, demonstrează că aceasta este doar varful icebergului, doar ce se vede la suprafața din ceea ce rușii sunt dispuși să facă.

"Măsurile de prevenție COVID sunt aplicate cu un scop - pentru a proteja comunitatea împotriva virusului periculos. Este responsabilitatea noastră colectivă să ne protejăm unul pe celălalt. Dacă ambasadele vor să fie parte a comunității, ar trebui să respecte regulile și să se supună sancțiunilor în cazul în care le ignoră.", sustin pe buna dreptate autoritatile de la Tirana.

In cazul Albaniei, guvernul acestei tari a arătat că nu va mai tolera acțiunile rușilor pe teritoriul lor. Mici, dar rezonabile demersuri de acest tip, coroborate cu unele similare, întreprinse de mai multe state, vor transmite Rusiei mesajul de a-și determina oficialii să se comporte corespunzător. "Guvernul Albaniei a primit numeroase reclamații în legătură cu încălcări repetate ale regulilor sanitare comise de unul dintre diplomații Ambasadei Federației Ruse. Asigurăm partea rusă de sentimentele prietenești și de deschiderea noastră de a continua să ne îmbunătățim relațiile bilaterale", anunță Ministerul de Externe.

Cu toate acestea, este evidevt ca Serviciile de informații rusești și Guvernul de la Moscova continuă să desconsidere suveranitatea și legile statelor europene, cu atat mai mult in cazul Albaniei, care este si ea pe drumul aderarii la Uniunea Europeana, ceea ce Kremlinului nu-i convine. Expulzarea lui Krivoshev reprezintă doar unul din exemplele de pe lista lungă a rușilor declarați persoane non grata în ultimul an, cum aminteam. Actiunile agentilor de influenta rusi au devenit foarte agresive in ultima vreme, dar sa tinem cont si de faptul ca guvernarea lui Putin este in acest moment una tensionata, existand numeroase proteste ale cetatenilor de la Moscova.