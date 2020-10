Donald Trump: "Din 4 noiembrie nu veti mai auzi de Covid!"

Donald Trump a afirmat ca singurul motiv pentru care cazurile de coronavirus au aparut in Statele Unite a fost din cauza initiativei de testare sporita. Presedintele SUA se referea la recordul de cazuri noi raportate vineri, 23 octombrie 2020.

Trump a facut aceasta afirmatie in cadrul unui miting de campanie sustinut in Carolina de Nord, sambata. "Stiti de ce avem atat de multe cazuri? Pentru ca testam atat de mult. Intr-un fel e bine, intr-un alt fel este prostesc". Trump a continuat, sustinand in mod fals si absurd ca "daca am testa la jumatate, am avea si cazuri la jumatate", conform The Independent.

Presedintele a afirmat ca rata mortalitatii Covid-19 a scazut "datorita terapiei", ceea ce era corect, dar ca alte tari nu au avut atat de multe cazuri, deoarece nu au testat la fel de mult, ceea ce era incorect. "Asta e tot ce aud acum. Porniti televizorul,Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid", a mai spus presedintele SUA. "Daca se prabuseste un avion si mor 500 de oameni nu vorbeste nimeni despre asta. Covid, Covid, Covid, Covid. Apropo, pe 4 noiembrie, nu veti mai auzi de asta". "Covid! Covid! Va rog sa nu mergeti si sa votati, Covid!", a mai spus Donald Trump.

Presedintele s-a concentrat asupra cazurilor ca principal motiv care cauzeaza ingrijorare in toata tara. Dar spitalizarile sunt si ele in crestere. In luna octombrie, 37 de state au raportat o crestere a ratei de spitalizare - inclusiv dublarea ratei in state precum Connecticut, Montana, New Mexico si Wyoming.