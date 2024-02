Donald Trump i-a pus gând rău prințului Harry: "A trădat-o pe regină. Este de neiertat. E pe cont propriu!"

Donald Trump nu este un mare fan al prinţului Harry, care a renunţat la îndatoririle regale şi s-a mutat în California împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii.

Întrebat despre aceasta la o reuniune politică, fostul preşedinte american a dat asigurări că, dacă va fi reales la următoarele alegeri prezidenţiale, nu îl va proteja pe prinţ. "El a trădat-o pe regină. Este de neiertat. E pe cont propriu, dacă ar fi după mine", a declarat el pentru tabloidul Daily Express, considerând că administraţia Biden a fost "prea generoasă" faţă de prinţul Harry. De asemenea, Trump crede că familia regală a fost "prea amabilă" cu Harry după "ceea ce a făcut".

Fostul preşedinte Donald Trump a lăsat să se înţeleagă că l-ar putea deporta chiar pe prinţul Harry, dacă va fi reales, avertizându-l pe ducele de Sussex că "nu-l va proteja" precum Joe Biden. Trump a declarat că este furios pe administraţia Joe Biden pentru că l-a "protejat pe Harry", păstrând confidenţială solicitarea sa pentru viza de emigrare. Donald Trump s-a referit la o procedură recentă referitoare la viza de imigrare a prinţului Harry.

În iunie 2023, think tank-ul conservator The Heritage Foundation a cerut să vadă formularul completat de prinţ pentru obţinerea vizei sale. În vizorul think tank-ului se aflau probleme legate de droguri. În opinia lor, ducele de Sussex nu ar fi trebuit să primească o viză pentru Statele Unite. Solicitanţii unei vize de SUA trebuie să răspundă la următoarele întrebări: "Aţi consumat vreodată droguri sau aţi fost dependent de droguri?" şi "Aţi încălcat vreodată o lege privind controlul substanţelor sau aţi luat parte la o acţiune al cărei scop a fost acela de a face acest lucru?".

Prinţul Harry a povestit în memoriile sale că a consumat diverse droguri. Heritage Foundation susţine că acest consum de droguri recunoscut de Harry ar fi trebuit să fie un motiv pentru a-l împiedica să intre în Statele Unite. În iulie anul trecut, autorităţile americane au refuzat să furnizeze documentele completate de Harry, susţinând că acestea nu sunt de interes general. Cazul a ajuns vineri, 23 februarie, în faţa unui tribunal din Washington, care a fost însărcinat să stabilească dacă guvernul american ar trebui sau nu să facă public formularul completat de Harry.

Un avocat al administraţiei Biden a susţinut că declaraţiile prinţului din cartea sa "Spare" (Rezervă) nu constituie "dovezi" şi că este posibil să fi fost o fabulaţie cu scopul de a face vânzare cărţii, a relatat The Telegraph. În opinia instanţei, prinţul Harry fie a minţit cu privire la consumul de droguri în formularul de imigrare, fie a solicitat o scutire, fie a intrat cu o viză diplomatică, potrivit The Telegraph.

La jumătatea lunii februarie, Harry a vorbit despre intenţia sa în legătură cu cetăţenia americană, pe care ar putea să o solicite, fiind căsătorit cu o americancă. "Este o idee care mi-a trecut prin minte, dar cu siguranţă nu este o prioritate în acest moment", a spus el într-un interviu pentru emisiunea Good Morning America de la ABC. Întrebat despre viaţa sa în California, unde locuieşte de când s-a retras din familia regală în 2020 împreună cu soţia sa Meghan şi cei doi copii, ducele de Sussex a spus că "s-a bucurat din plin de fiecare zi" petrecută acolo. Cu toate acestea, el a spus că nu se simte american.