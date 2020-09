Donald Trump se compara cu Winston Churchill in raspunsul sau la coronavirus

Presedintele american Donald Trump a comparat joi abordarea sa de a minimaliza pericolul reprezentat de noul coronavirus cu atitudinea premierului britanic Winston Churchill in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand incerca sa calmeze oamenii in timpul bombardamentelor naziste asupra Londrei, intr-o incercare de a stinge polemica suscitata de o serie de interviuri pe care i le-a acordat celebrului jurnalist Bob Woodward, autorul unei carti explozive care il vizeaza.

Citand o inexactitate istorica, Trump a declarat ca Churchill 'de multe ori mergea pe un acoperis la Londra si vorbea' in timpul bombardamentelor naziste asupra orasului in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. 'Intotdeauna vorbea cu calm', a spus Trump in cadrul unui miting electoral la Michigan, adaugand: 'Am facut asa cum trebuie si am facut o treaba ca nimeni altcineva'.

Churchill urmarea intr-adevar bombardamentele Luftwaffe naziste asupra Londrei de pe un acoperis, dar nu se cunoaste sa fi pronuntat vreun discurs in timpul acelor raiduri, noteaza DPA. Presedintele american este vizat de critici acerbe dupa ce a recunoscut ca a minimalizat intentionat gravitatea noului coronavirus cu scopul de a evita generarea panicii, potrivit unui volum in curs de aparitie sub semnatura celebrului jurnalist Bob Woodward. 'Trebuie sa fim calmi, nu vrem sa fim nebuni lunatici', a spus Trump la Michigan.

In cursul unei conferinte de presa tot joi, Trump a fost intrebat de ce 'i-a mintit' pe americani cu privire la gravitatea virusului. 'Nu am mintit. Ceea ce am spus a fost ca trebuie sa fim calmi. Nu trebuie sa fim panicati', a raspuns Trump, adaugand: 'Am demonstrat tarie in calitate de conducator. Nu a fost minciuna. Nu am dorit s-o iau razna si sa incep sa strig: Moarte! Moarte!'.

Polemica, declansata a doua zi dupa publicarea unor fragmente din volumul 'Rage', care urmeaza sa apara martea viitoare, intervine cu mai putin de 60 de zile inainte de alegerile prezidentiale in care Donald Trump va candida pentru un al doilea mandat de patru ani impotriva democratului Joe Biden.

Potrivit uneia dintre inregistrarile audio a interviului realizat de Woodward cu Trump, presedintele american parea sa cunoasca inainte de inceputul lunii februarie felul in care se transmite virusul SARS-CoV-2, chiar daca a respins ideea de a purta masca cateva luni dupa aceea. SUA, una dintre cele mai afectate tari de pandemia de COVID-19, a inregistrat pana acum cel mai mare numar de decese, peste 190.000, si are cel mai mare numar de cazuri la nivel mondial, peste 6 milioane de infectii.