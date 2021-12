Economiștii mainstream din SUA lucrează pentru a ascunde colapsul economic care se apropie

Timp de mulți ani, un contingent de economiști alternativi a lucrat cu sârguință în cadrul mișcării pentru libertate pentru a combate dezinformarea răspândită de mass-media mainstream cu privire la adevărata situație economică din America. Eforturile noastre s-au concentrat în primul rând pe devalorizarea continuă a dolarului și pe dependența forțată de globalism, care a externalizat și eliminat cea mai mare parte a producției de producție și de mărfuri din Statele Unite.



Problemele de devalorizare și stagflație au existat încă din 1916, când Rezerva Federală a fost creată și împuternicită în mod oficial, dar adevăratul impuls spre prăbușirea monedei și distrugerea puterii de cumpărare a americanilor a început în 2007-2008, când criza financiară a fost folosită ca scuză pentru a permite Fed să creeze miliarde de dolari în stimulente timp de peste un deceniu.



Mass-media mainstream a susținut întotdeauna că Fed a "salvat" SUA de la un colaps iminent și că bancherii centrali sunt "eroi". La urma urmei, piețele bursiere au crescut în mare parte de la introducerea relaxării cantitative (QE) în timpul crizei creditelor, iar piețele bursiere sunt un indicator al sănătății economice, nu-i așa?

Piața diavolului



Realitatea nu este o poveste din presa mainstream. Economia americană nu este piața bursieră. Tot ceea ce a reușit Rezerva Federală a fost să facă un pact cu diavolul: să schimbe o criză deflaționistă ușor de gestionat cu cel puțin o criză inflaționistă extrem de greu de gestionat (dacă nu chiar mai multe) în viitor. Băncile centrale au dat cu piciorul la găleata, ceea ce a înrăutățit situația.



Economia SUA, în special, este extrem de vulnerabilă în acest moment. Banii creați din senin de către Fed au fost folosiți pentru a susține băncile și companiile în faliment, nu doar aici în America, ci în întreaga lume. Pentru că dolarul a fost moneda de rezervă a lumii în cea mai mare parte a secolului trecut, Fed a putut să tipărească bani cu un abandon sălbatic și să evite consecințele inflaționiste. Acest lucru a fost valabil mai ales în deceniul care a urmat crizei derivatelor din 2008.

De ce? Statutul de rezervă globală al dolarului înseamnă că dolarii sunt probabil deținuți în străinătate în bănci și companii străine pentru a fi utilizați în comerțul mondial. Cu toate acestea, nicio petrecere nu durează o veșnicie. În cele din urmă, pumnul se termină și luminile se sting. Dacă dolarul este devalorizat prea mult, fie prin tipărirea nesfârșită de bani noi, fie prin presiuni inflaționiste necruțătoare la nivel național, toți acei dolari străini se vor întoarce în SUA. Acum suntem aproape de acest punct fără întoarcere.

Diferența dintre o criză și o criză reală



Așa cum spun de ceva timp, atunci când inflația devine vizibilă pentru public și portofelele lor sunt afectate, atunci începe adevărata criză. Se prezintă o situație fără ieșire, iar Fed trebuie să facă o alegere: Continuați programele inflaționiste și riscați să vă asumați responsabilitatea pentru creșterea extremă a prețurilor. Dacă reducem aceste programe, riscăm o implozie a piețelor bursiere, care au fost de mult timp umflate artificial de măsurile de stimulare. Fără sprijinul Fed, piețele bursiere vor muri. Am avut o mostră de acest lucru ultima dată când Fed a cochetat cu reducerea în 2018.

Poziția mea a fost întotdeauna că Rezerva Federală nu este o instituție bancară a cărei misiune este de a proteja interesele financiare americane. Mai degrabă, cred că Fed este un kamikaze ideologic care așteaptă să se arunce în aer și să deraieze sau să distrugă în mod deliberat economia americană la momentul potrivit. De asemenea, am crezut mult timp că bancherii ar avea nevoie de un eveniment de mușamalizare pentru a-și ascunde atacul economic calculat, altfel ar fi în întregime responsabili pentru dezastrul rezultat.



Pandemia de Covid, precum și închiderile și întreruperile lanțului de aprovizionare care au urmat, au oferit acest eveniment de acoperire. La doi ani de la începutul pandemiei, Fed a injectat aproximativ 6 trilioane de dolari în stimulente suplimentare (oficial) și bani "elicopter" prin împrumuturi PPP și cecuri Covid. În plus, Biden este pregătit să injecteze încă 1.000 de miliarde de dolari în următorii doi ani prin legea sa recent adoptată privind infrastructura. În articolul meu din aprilie, "Proiectele de lege privind infrastructura nu duc la redresare, ci doar la un control federal mai mare", am remarcat că:



'Producția de bani fiduciari nu este același lucru cu producția reală din economie... Miliarde de dolari în programe de lucrări publice ar putea crea mai multe locuri de muncă, dar vor crește prețurile pe măsură ce dolarul va scădea. Astfel, dacă salariile nu sunt ajustate în mod constant pentru a ține pasul cu creșterea prețurilor, oamenii vor avea locuri de muncă, dar tot nu își vor putea permite un nivel de trai confortabil. Acest lucru duce la stagflație, în care prețurile continuă să crească în timp ce salariile și consumul stagnează.



De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că, dacă inflația devine galopantă, Rezerva Federală ar putea fi forțată (sau s-ar putea preface că este forțată) să majoreze semnificativ ratele dobânzilor într-o perioadă scurtă de timp. Aceasta înseamnă o încetinire imediată a fluxului de împrumuturi overnight către băncile mari, o încetinire imediată a creditării întreprinderilor mari și mici, o prăbușire imediată a opțiunilor de creditare pentru consumatori și o prăbușire generală a cheltuielilor de consum. Este posibil să recunoașteți această rețetă ca fiind cea care a dus la recesiunea din 1981-82, a treia cea mai gravă din secolul XX. Cu alte cuvinte, alegerea este stagflație sau depresiune deflaționistă. S-ar părea că Fed a ales stagflația. Am ajuns acum în stadiul în care stagflația devine un cuvânt de uz casnic, iar de acum încolo va fi din ce în ce mai rău.

Minciuni, minciuni blestemate și statistici



Conform calculelor oficiale ale IPC și datelor Fed, asistăm în prezent la cea mai puternică creștere a inflației din ultimii 30 de ani, însă realitatea este mult mai îngrijorătoare. Cifrele IPC sunt manipulate și au fost manipulate încă din anii 1990, când au fost schimbate metodele de calcul și au fost eliminați unii factori neplăcuți. Dacă ne uităm la metoda originală de calculare a inflației, aceasta este de fapt de două ori mai mare decât cea raportată de guvern în prezent. În special, prețurile la produsele de primă necesitate, cum ar fi alimentele, locuințele și energia, au crescut vertiginos, dar acesta este doar începutul.



Pentru a fi clar, proiectul de lege al lui Biden privind infrastructura și pachetul de stimulare pandemică nu sunt singurele lucruri responsabile pentru stagflație. Este punctul culminant al multor ani de sabotaj al stimulentelor de către băncile centrale și de susținere de către mai mulți președinți a mai multor planuri de devalorizare a dolarului. Biden pare a fi președintele care va înfige ultimul cui în sicriul economiei americane (sau poate Kamala Harris, vom vedea cât timp Biden își va menține fațada de bun-simț).

Dar cât de rău va deveni?

Colaps" nu este un cuvânt prea puternic. Cred că cei mai mulți economiști alternativi au descris corect situația, prezicând un "colaps". Este adesea tratat ca un termen încărcat, dar nu știu cum altfel să numesc scenariul cu care ne confruntăm. Blocajele de la Covid și bătălia privind cerințele de vaccinare ar putea să-i distragă pe americani de la un pericol și mai mare de instabilitate financiară. Această luptă este importantă și trebuie să continue, dar oprirea obligațiunilor nu înseamnă că amenințarea globală a haosului economic dispare, iar ambele servesc interesele bancherilor centrali și ale globaliștilor.



Unele dintre politicile-cheie din literatura de specialitate pentru "Marea resetare" și ceea ce Forumul Economic Mondial numește "a patra revoluție industrială" includ venitul universal de bază (UBI), "economia de partajare" și, în cele din urmă, un sistem global de monedă digitală care să folosească drept bază coșul de drepturi speciale de tragere al FMI. În esență, aceasta ar fi o formă de comunism global tehnocratic, iar dacă prețuiești libertatea individuală, a fi forțat să depinzi total de guvern pentru a supraviețui nu sună prea atractiv. Pentru a realiza un astfel de sistem ar fi nevoie de o catastrofă de proporții epice. Pandemia de Covidiu îi face pe globaliști să facă o parte din drum, dar este clar că nu este suficient. Operațiunea Covid nu a convins câteva sute de milioane de oameni din întreaga lume să renunțe la libertățile lor în numele securității.



Dar poate că o prăbușire stagflaționistă va realiza ceea ce Covid-19 nu a reușit să facă?



Creșterea accelerată a prețurilor la bunurile de primă necesitate, inclusiv la locuințe și alimente, va genera sărăcie în masă și lipsa de adăpost. Nu există nicio șansă ca salariile să țină pasul cu costurile. Guvernul ar putea interveni cu mai multe măsuri de stimulare pentru a ajuta marile corporații și întreprinderi să crească salariile, dar acest lucru ar fi, în esență, începutul unui venit universal de bază (UBI sau bani gratis pentru toți) și ar provoca doar o devalorizare suplimentară a dolarului și mai multă inflație. Ar putea încerca să înghețe prețurile, așa cum au făcut multe regimuri comuniste în trecut, dar acest lucru ar duce doar la mai multe închideri de fabrici, deoarece costurile de producție sunt prea mari, iar stimulentele pentru a face profit sunt prea mici.



Bănuiesc că instituția va reintroduce controalele periodice (cum ar fi controalele Covid) pentru publicul care se luptă în prezent să facă față cheltuielilor tot mai mari și incertitudinii, dar cu condiții. Nu vă așteptați la un cec de la RBU, de exemplu, dacă refuzați să respectați cerințele de vaccinare. Dacă aveți o afacere, nu vă așteptați să primiți bani de stimulare dacă angajați lucrători care nu respectă legea. UBR oferă guvernului un control suprem asupra tuturor lucrurilor, iar o criză de stagflație îi oferă ocazia perfectă de a introduce o UBR permanentă.



Majoritatea nu mai poate nega faptul că stagflația se întâmplă și reprezintă o amenințare. Prin urmare, este de sperat că cei care nu au fost informați despre această situație vor învăța suficient de repede pentru a face pregătirile necesare pentru supraviețuire. Contracararea stagflației va necesita producție locală, descentralizare și renunțarea la dependența de lanțul global de aprovizionare, instituirea unor sisteme monetare locale, poate folosind ca model băncile de stat, cum ar fi cele din Dakota de Nord, piețe de troc și metale prețioase fizice care să crească în valoare odată cu presiunile inflaționiste. Sunt multe de făcut și foarte puțin timp pentru a le face.



Practic, lupta împotriva colapsului economic și a "marii resetări" începe cu fiecare individ și cu modul în care se pregătește. Fiecare persoană luată prin surprindere și lovită de sărăcie este doar o persoană în plus care se adaugă la mulțimea înfometată care imploră instituția pentru soluții draconice, cum ar fi UBI. Fiecare individ pregătit corespunzător este, ca întotdeauna, un obstacol în calea autoritarismului. Este timpul să alegeți care dintre ele veți fi.

