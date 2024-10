Economistul Jeffrey Sachs dezvăluie secretul din spatele relațiilor diplomatice dintre SUA și Rusia

SUA au fost sfătuite să adopte un „Plan Marshall" pentru a ajuta la reconstruirea Rusiei post-sovietice ca democrație, dar un martor cheie spune că Războiul Rece nu s-a încheiat niciodată, pentru că nu s-a dorit acest lucru. Iata ce scrie economistul Jeffrey Sachs:

În 1989, am fost consilier al primului guvern post-comunist al Poloniei și am ajutat la elaborarea unei strategii de stabilizare financiară și transformare economică. Recomandările mele din 1989 vizau solicitarea unui sprijin financiar occidental pe scară largă pentru economia Poloniei cu scopul de a preveni o inflație fulgerătoare, de a permite dezvoltarea unei monede poloneze convertibile la un curs de schimb stabil și o deschidere a comerțului și investițiilor cu țările din Comunitatea Europeană (acum Uniunea Europeană). Aceste recomandări au fost respectate de Guvernul SUA, G7 și Fondul Monetar Internațional.

În baza sfatului meu, a fost înființat un fond de stabilizare de 1 miliard de dolari în zloți, care a servit drept sprijin pentru noua monedă convertibilă a Poloniei. Poloniei i s-a permis să înghețe datoria din epoca sovietică și apoi să anuleze parțial acea datorie. Poloniei i s-a acordat o asistență semnificativă pentru dezvoltare, sub formă de granturi și împrumuturi din partea comunității internaționale oficiale.

Performanța economică și socială ulterioară a Poloniei vorbește de la sine. În ciuda faptului că economia Poloniei a cunoscut un deceniu de colaps în anii 1980, Polonia a început o perioadă de creștere economică rapidă la începutul anilor 1990. Moneda a rămas stabilă, iar inflația scăzută. În 1990, PIB-ul Poloniei pe cap de locuitor (măsurat în funcție de puterea de cumpărare) era de 33% din cel al Germaniei vecine. Până în 2024, a atins 68% din PIB-ul Germaniei pe cap de locuitor, după decenii de creștere economică rapidă.

Pe baza succesului economic al Poloniei, am fost contactat în 1990 de domnul Grigory Yavlinsky, consilier economic al președintelui Mihail Gorbaciov, pentru a oferi consultanță similară Uniunii Sovietice și, în special, pentru a ajuta la mobilizarea sprijinului financiar pentru stabilizarea și transformarea economică a Uniunii Sovietice. Un rezultat al acestei lucrări a fost un proiect întreprins în 1991 la Harvard Kennedy School cu ​​profesorii Graham Allison, Stanley Fisher și Robert Blackwill. Am propus împreună SUA, G7 și Uniunea Sovietică o „Mare afacere", în care am militat pentru oferirea unui sprijin financiar pe scară largă din partea SUA și a țărilor G7 pentru reformele economice și politice în curs ale lui Gorbaciov. Raportul a fost publicat ca Fereastra de oportunitate: Marele târg pentru democrație în Uniunea Sovietică (1 octombrie 1991).

Propunerea de sprijin occidental pe scară largă pentru Uniunea Sovietică a fost respinsă categoric de „Războinicii Reci" de la Casa Albă. Gorbaciov a venit la Summitul G7 de la Londra în iulie 1991, cerând asistență financiară, dar a plecat cu mâinile goale. La întoarcerea sa la Moscova, a fost răpit în tentativa de lovitură de stat din august 1991. În acel moment, Boris Elțin, președintele Federației Ruse, și-a asumat conducerea efectivă a Uniunii Sovietice aflate în criză. Până în decembrie, sub greutatea deciziilor Rusiei și a altor republici sovietice, Uniunea Sovietică a fost dizolvată odată cu apariția a 15 națiuni noi, independente.

În septembrie 1991, am fost contactat de Yegor Gaidar, consilier economic al lui Elțînu și, curând, prim-ministru interimar al Federației Ruse, proaspăt independentă din decembrie 1991. Mi-a cerut să vin la Moscova pentru a discuta despre criza economică și despre modalitățile de stabilizare a economiei rusești. În acel moment, Rusia era în pragul hiperinflației, al incapacității financiare față de Occident, al prăbușirii comerțului internațional cu celelalte republici și cu fostele țări socialiste din Europa de Est și al lipsei intense de alimente în orașele rusești, ca urmare a prăbușirii livrărilor de alimente de pe terenurile agricole și comercializarea neagră omniprezentă a produselor alimentare și a altor mărfuri esențiale.

Am recomandat Rusiei să reitereze apelul pentru asistență financiară occidentală pe scară largă, inclusiv să insiste pentru înghețarea imediată a datoriei, pentru reducerea datoriilor pe termen lung, pentru realizarea unui fond de stabilizare a rublei (ca și pentru zlotul din Polonia), granturi pe scară largă de dolari și monede europene pentru a sprijini importurile de alimente și medicamente necesare urgent și alte fluxuri de mărfuri esențiale, precum și finanțarea imediată de către FMI, Banca Mondială și alte instituții pentru a proteja serviciile sociale ale Rusiei (sănătate, educație și altele).

În noiembrie 1991, Gaidar s-a întâlnit cu deputații G7 (miniștrii adjuncți ai finanțelor din țările G7) și a cerut suspendarea datoriei. Această cerere a fost refuzată categoric. Lui Gaidar i s-a spus că, dacă Rusia nu va continua să plătească până la ultimul dolar la scadență, ajutorul alimentar de urgență care se îndreaptă spre Rusia va fi imediat inversat și trimis înapoi în porturile de origine. M-am întâlnit atunci cu un Gaidar negru de furie imediat după întâlnirea deputaților G7.

În decembrie 1991, m-am întâlnit cu Elțin la Kremlin pentru a-l informa despre criza financiară a Rusiei și despre speranța și susținerea mea continuă pentru asistența occidentală de urgență, mai ales că Rusia devenea acum o națiune independentă și democratică după sfârșitul Uniunii Sovietice. Mi-a cerut să devin consilier al echipei sale economice, punând accent pe necesitatea de a mobiliza sprijinul financiar pe scară largă. Am acceptat acea provocare și poziția de consilier, neremunerată.

După ce m-am întors de la Moscova, m-am dus la Washington pentru a-mi reitera apelul pentru oprirea datoriilor, un fond de stabilizare valutară și sprijin financiar de urgență. În întâlnirea mea cu domnul Richard Erb, director general adjunct al FMI responsabil de relațiile generale cu Rusia, am aflat că SUA nu susțin acest tip de ajutor financiar. Am vorbit din nou despre nevoile economice și financiare și eram hotărât să schimb politica SUA. Experiența mea în alte contexte de consiliere îmi spunea că ar putea fi nevoie de câteva luni pentru a influența Washingtonul asupra abordării sale politice.

Într-adevăr, în perioada 1991-1994, am încercat în mod repetat, dar fără succes, să militez pentru sprijinirea pe scară largă din partea Occidentului a economiei Rusiei aflată în criză și pentru sprijinul celorlalte 14 state noi independente din fosta Uniune Sovietică. Am făcut aceste apeluri în nenumărate discursuri, întâlniri, conferințe, articole de opinie și articole academice. Eram singura voce din SUA care a cerut un astfel de sprijin. Învățasem din istoria economică - mai ales din scrierile cruciale ale lui John Maynard Keynes (în special Consecințele economice ale păcii , 1919) - și din propriile mele experiențe de consiliere în America Latină și Europa de Est, că sprijinul financiar extern pentru Rusia ar putea răsplăti sau distruge total efortul de stabilizare urgentă a Rusiei.

Merită să citez pe larg aici din articolul meu din Washington Post din noiembrie 1991 pentru a prezenta esența argumentului meu la acea vreme:

Este a treia oară în acest secol în care Occidentul trebuie să se adreseze celor învinși. Când Imperiile German și Habsburgic s-au prăbușit după Primul Război Mondial, rezultatul a fost haosul financiar și dislocare socială. Keynes a prezis în 1919 că această prăbușire totală în Germania și Austria, combinată cu lipsa de viziune a învingătorilor, va converge pentru a produce o reacție furioasă față de dictatura militară din Europa Centrală. Chiar și un ministru de finanțe strălucit precum Joseph Schumpeter din Austria nu a putut opri ritmul accelerat către hiperinflație și hipernaționalism, iar Statele Unite au coborât în ​​izolaționismul anilor 1920 sub „conducerea" lui Warren G. Harding și a senatorului Henry Cabot Lodge.

După al Doilea Război Mondial, învingătorii au fost mai deștepți. Harry Truman a cerut sprijin financiar SUA pentru Germania și Japonia, precum și pentru restul Europei de Vest. Sumele implicate în Planul Marshall, egale cu câteva procente din PIB-ul țărilor beneficiare, nu au fost suficiente pentru a reconstrui efectiv Europa. A fost, totuși, un colac de salvare politic pentru constructorii vizionari ai capitalismului democratic din Europa postbelică.

Acum, Războiul Rece și prăbușirea comunismului au lăsat Rusia prosternată, înspăimântată și instabilă, așa cum a fost Germania după Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial. În interiorul Rusiei, ajutorul occidental ar avea efectul psihologic și politic de galvanizare pe care l-a avut Planul Marshall pentru Europa de Vest. Psihicul Rusiei a fost chinuit de 1.000 de ani de invazii brutale, de la Genghis Khan la Napoleon și Hitler.

Churchill a considerat că Planul Marshall a fost „cel mai nesordid act" din istorie, iar punctul său de vedere a fost împărtășit de milioane de europeni pentru care ajutorul a fost prima rază de speranță într-o lume prăbușită. Într-o Uniune Sovietică prăbușită, avem o oportunitate remarcabilă de a ridica speranțele poporului rus printr-un act de înțelegere internațională. Occidentul poate inspira acum poporul rus cu un alt act nesordid.

Acest sfat nu a fost ascultat, dar asta nu m-a descurajat să-mi continui susținerea. La începutul anului 1992, am fost invitat să prezint cazul la postul de știri PBS, în emisiunea The McNeil-Lehrer Report. Am fost în emisie cu secretarul de stat interimar, Lawrence Eagleburger. După emisiune, mi-a cerut să merg cu el de la studioul PBS din Arlington, Virginia înapoi la Washington, DC. Conversația noastră a fost următoarea: „Jeffrey, te rog lasă-mă să-ți explic că cererea ta de ajutor pe scară largă nu se va întâmpla. Chiar și presupunând că sunt de acord cu argumentele tale - iar ministrul de finanțe al Poloniei [Leszek Balcerowicz] mi-a spus aceleași puncte chiar săptămâna trecută - nu se va întâmpla. Vrei să știi de ce? Știi ce an este?", „1992", am răspuns. „Știi ce înseamnă asta?", „Un an electoral?" i-am răspuns. „Da, acesta este un an electoral. Nu se va întâmpla."

Criza economică a Rusiei s-a agravat rapid în 1992. Gaidar a ridicat controalele prețurilor la începutul lui 1992, nu ca un pretins remediu miraculos, ci pentru că prețurile fixe oficiale din epoca sovietică erau irelevante sub presiunile pieței negre, inflația reprimată (adică, inflația rapidă a prețurilor de pe piața neagră și, prin urmare, creșterea decalajului cu prețurile oficiale), defalcarea completă a mecanismului de planificare din epoca sovietică și corupția masivă generată de puținele mărfuri încă schimbate la prețurile oficiale mult sub nivelul prețurilor de pe piața neagră.

Rusia avea nevoie urgentă de un plan de stabilizare, similar cu cel asumat de Polonia, dar un astfel de plan era inaccesibil din punct de vedere financiar (din cauza lipsei de sprijin extern) și politic (pentru că lipsa sprijinului extern însemna și lipsa oricărui consens intern). Criza a fost agravată de prăbușirea comerțului dintre noile națiuni post-sovietice independente și prăbușirea comerțului dintre fosta Uniune Sovietică și fostele sale națiuni satelit din Europa Centrală și de Est, care acum primeau ajutor occidental și reorientau comerțul către Europa de Vest și departe de fosta Uniune Sovietică.

Pe parcursul anului 1992 am continuat, fără succes, să mobilizez finanţarea occidentală pe scară largă, pe care o credeam din ce în ce mai urgentă. Mi-am pus speranțele în președinția lui Bill Clinton. Și aceste speranțe s-au spulberat rapid. Consilierul cheie al lui Clinton pentru Rusia, profesorul Johns Hopkins Michael Mandelbaum, mi-a spus în privat în noiembrie 1992 că echipa Clinton a respins conceptul de asistență pe scară largă pentru Rusia. Mandelbaum a anunțat curând public că nu va servi în noua administrație. M-am întâlnit cu noul consilier al lui Clinton pentru Rusia, Strobe Talbott, dar am descoperit că nu era în mare parte conștient de realitățile economice presante. Mi-a cerut să-i trimit niște materiale despre hiperinflații, ceea ce am și făcut.

La sfârșitul anului 1992, după un an în care am încercat să ajut Rusia, i-am spus lui Gaidar că mă voi retrage, deoarece recomandările mele nu au fost respectate la Washington sau în capitalele europene. Cu toate acestea, în preajma zilei de Crăciun, am primit un telefon de la viitorul Ministru de Finanțe al Rusiei, domnul Boris Fyodorov. Mi-a cerut să ne întâlnim la Washington chiar în primele zile ale anului 1993. Ne-am întâlnit la Banca Mondială. Fiodorov, un expert extrem de inteligent, care a murit în mod tragic tânăr câțiva ani mai târziu, m-a implorat să fiu consilierul său în 1993. Am fost de acord să fac acest lucru și am petrecut încă un an încercând să ajut Rusia să implementeze un plan de stabilizare. Am demisionat în decembrie 1993 și am anunțat public plecarea mea din poziția de consilier în primele zile ale anului 1994.

Demersurile mele continue de la Washington s-au lovit din nou de intransigență în primul an de administrație Clinton și temerile mele au devenit din ce în ce mai reale. Am invocat în mod repetat avertismentele istoriei în discursurile și scrierile mele publice, ca în acest articol din Noua Republică în ianuarie 1994, la scurt timp după ce am renunțat la postul de consilier.

Mai presus de toate, Clinton nu ar trebui să se consoleze cu gândul că nimic prea grav nu se poate întâmpla în Rusia. Mulți factori de decizie occidentali au prezis că, dacă reformatorii pleacă acum, se vor întoarce peste un an, după ce comuniștii se dovedesc din nou incapabili să guverneze. Acest lucru s-ar putea întâmpla, dar sunt șanse să nu se întâmple. Probabil că istoria a oferit administrației Clinton o șansă de a aduce Rusia înapoi pe linia de plutire; și dezvăluie un model alarmant de simplu. Girondiștii moderati nu l-au urmat pe Robespierre înapoi la putere. Cu o inflație în creștere, dezordine socială și scăderea nivelului de trai, Franța revoluționară a optat în schimb pentru Napoleon. În Rusia revoluționară, Aleksandr Kerensky nu a revenit la putere după ce politicile lui Lenin și războiul civil au dus la hiperinflație. Dezordinea de la începutul anilor 1920 a deschis calea pentru ascensiunea lui Stalin la putere. Nici guvernului lui Bruning nu i s-a mai dat o șansă în Germania odată ce Hitler a ajuns la putere în 1933.

Merită să precizez că rolul meu de consilier în Rusia s-a limitat la stabilizarea macroeconomică și la finanțarea internațională. Nu am fost implicat în programul de privatizare al Rusiei care s-a conturat în perioada 1993-1994, nici în diferitele măsuri și programe (cum ar fi faimoasa schemă de „acțiuni pentru împrumuturi" din 1996) care au dat naștere noilor oligarhi ruși. Dimpotrivă, m-am opus diferitelor tipuri de măsuri pe care le întreprindea Rusia, considerând că acestea sunt pline de inechitate și corupție. Le-am spus atât în ​​public, cât și în privat oficialilor Clinton, dar nici ei nu m-au ascultat din acest motiv. Colegii mei de la Harvard au fost implicați în munca de privatizare, dar m-au ținut departe de munca lor. Ulterior, doi au fost acuzați de guvernul SUA de imixtiuni în activitățile din Rusia despre care nu aveam absolut nicio preștiință sau implicare de niciun fel. Singurul meu rol în această chestiune a fost să-i exclud de la Institutul Harvard pentru Dezvoltare Internațională pentru încălcarea regulilor interne HIID împotriva conflictelor de interese în țările pe care HIID le-a sfătuit.

Eșecul Occidentului de a oferi sprijin financiar pe scară largă și în timp util Rusiei și celorlalte națiuni nou independente din fosta Uniune Sovietică a exacerbat cu siguranță criza economică și financiară gravă cu care s-au confruntat aceste țări la începutul anilor 1990. Inflația a rămas foarte ridicată timp de câțiva ani. Comerțul și, prin urmare, redresarea economică au fost serios împiedicate. Corupția a înflorit sub politicile de repartizare a bunurilor valoroase ale statului către privați.

Toate aceste dislocări au slăbit grav încrederea publicului în noile guverne ale regiunii și ale Occidentului. Această prăbușire a încrederii sociale mi-a adus în minte la acea vreme zicala lui Keynes din 1919, ca urmare a dezastrului tratatului de la Versailles și a hiperinflațiilor care au urmat: „Nu există niciun mijloc mai subtil și mai sigur de a răsturna baza existentă a societății decât acela de a devaliza moneda. Procesul angajează toate forțele ascunse ale dreptului economic de partea distrugerii și o face într-o manieră pe care niciun om dintr-un milion nu este capabil să o diagnosticheze."

În timpul deceniului tumultuos al anilor 1990, serviciile sociale ale Rusiei au intrat în declin. Când acest declin a fost cuplat cu stresul societății, rezultatul a fost o creștere bruscă a deceselor legate de alcool în Rusia. În timp ce în Polonia, reformele economice au fost însoțite de o creștere a speranței de viață și a sănătății publice, exact opusul s-a întâmplat în Rusia afectată de criză.

Chiar și cu toate aceste dezastre economice și cu incapacitatea Rusiei în 1998, criza economică gravă și lipsa sprijinului occidental nu au fost punctele definitive de rupere ale relațiilor dintre SUA și Rusia. În 1999, când Vladimir Putin a devenit prim-ministru și în 2000 când a devenit președinte, Putin a încercat să consolideze relații internaționale prietenoase și de sprijin reciproc între Rusia și Occident. Mulți lideri europeni, de exemplu, italianul Romano Prodi, au vorbit pe larg despre bunăvoința și intențiile pozitive ale lui Putin față de relații puternice Rusia-UE în primii ani ai președinției sale.

Relațiile ruso-occidentale au ajuns să se destrame în anii 2000, mai degrabă în afaceri militare decât în ​​economie. Ca și în cazul finanțelor, Occidentul a dominat militar în anii 1990 și, cu siguranță, a avut mijloacele de a promova relații puternice și pozitive cu Rusia. Cu toate acestea, SUA au fost mult mai interesate de supunerea Rusiei față de NATO decât de a avea relații stabile cu Rusia.

La momentul reunificării Germaniei, atât SUA, cât și Germania i-au promis în mod repetat lui Gorbaciov și apoi lui Elțin că Occidentul nu va profita de reunificarea Germaniei și de sfârșitul Pactului de la Varșovia extinzând alianța militară NATO spre est. Atât Gorbaciov, cât și Elțin au reiterat importanța acestui angajament SUA-NATO. Cu toate acestea, în doar câțiva ani, Clinton a renunțat complet la angajamentul occidental și a început procesul de extindere a NATO. Diplomații americani de vârf, în frunte cu marele om de stat erudit George Kennan, au avertizat la acea vreme că extinderea NATO va duce la dezastru: „Viziunea, afirmată direct, este că extinderea NATO ar fi cea mai fatidică eroare a politicii americane din întreaga eră post-Război Rece.". S-a dovedit a fi adevărat.

Nu e momentul potrivit să revizuiesc toate dezastrele de politică externă care au rezultat din aroganța SUA față de Rusia, dar este suficient să menționăm aici o scurtă și parțială cronologie a evenimentelor cheie. În 1999, NATO a bombardat Belgradul timp de 78 de zile cu scopul de a destrăma Serbia și de a da naștere unui Kosovo independent, care acum găzduiește o bază importantă NATO în Balcani. În 2002, SUA s-au retras unilateral din Tratatul antirachete balistice din cauza obiecțiilor înverșunate ale Rusiei. În 2003, aliații SUA și NATO au repudiat Consiliul de Securitate al ONU intrând în război în Irak sub pretexte false. În 2004, SUA au continuat extinderea NATO, de data aceasta către statele baltice și țările din regiunea Mării Negre (Bulgaria și România) și Balcani. În 2008, din cauza obiecțiilor urgente și ferme ale Rusiei, SUA s-au angajat să extindă NATO în Georgia și Ucraina.

În 2011, SUA au însărcinat CIA să-l asasineze pe Bashar al-Assad din Siria, un aliat al Rusiei. În 2011, NATO a bombardat Libia pentru a-l da jos de la putere pe Moammar Qaddafi. În 2014, SUA au conspirat cu forțele naționaliste ucrainene pentru a-l detrona pe președintele ucrainean Viktor Ianukovici. În 2015, SUA au început să plaseze rachete antibalistice Aegis în Europa de Est (România), la mică distanță de Rusia. În 2016-2020, SUA au sprijinit Ucraina în subminarea acordului de la Minsk II, în ciuda sprijinului său unanim din partea Consiliului de Securitate al ONU. În 2021, noua administrație Biden a refuzat să negocieze cu Rusia cu privire la problema extinderii NATO la Ucraina. În aprilie 2022, SUA au cerut Ucrainei să se retragă din negocierile de pace cu Rusia.

Privind înapoi la evenimentele din 1991-93 și la evenimentele care au urmat, este clar că SUA au fost hotărâte să spună nu aspirațiilor Rusiei de integrare pașnică și respectuoasă reciprocă a Rusiei și a Occidentului. Sfârșitul perioadei sovietice și începutul președinției Elțin au prilejuit ascensiunea neoconservatorilor (neocons) la putere în Statele Unite. Neoconiştii nu au vrut şi nu vor o relaţie de respect reciproc cu Rusia. Ei au căutat și până astăzi caută o lume unipolară condusă de o SUA hegemonică, în care Rusia și alte națiuni să fie supuse.

În această ordine mondială condusă de SUA, neoconiştii și-au imaginat că numai SUA vor determina utilizarea sistemului bancar bazat pe dolari, amplasarea bazelor militare americane de peste mări, gradul de apartenenţă la NATO şi desfăşurarea de rachete americane, fără drept de veto sau replică din partea altor țări, inclusiv Rusia. Acea politică externă arogantă a dus la mai multe războaie și la o ruptură tot mai mare a relațiilor dintre blocul de națiuni condus de SUA și restul lumii. În calitate de consilier al Rusiei timp de doi ani, de la sfârșitul anului 1991 până la sfârșitul lui '93, am experimentat direct primele zile ale neoconservatorismului aplicat Rusiei, deși ar fi nevoie de mulți ani de evenimente după aceea pentru a recunoaște întreaga amploare a noii și periculoasei schimbări a politicii externe a SUA care a început la începutul anilor 1990.