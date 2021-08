Expert în securitate internațională anunta un scenariu sumbru pentru Occident: Pericolul atacurilor teroriste cu siguranță va crește în următoarele luni

În următoarele luni pericolul atentatelor teroriste va crește iar un nou val major de migranți din Asia centrală către Europa este inevitabil. Revenirea talibanilor la putere în Afganistan ar putea crea mari probleme statelor occidentale, avertizeaza Iulia Joja, cadru universitar la Georgetown University și cercetător la Middle East Institute, într-un interviu acordat Mainnews.ro.

MN: Cine sunt persoanele aflate pe aeroportul din Kabul care vor să se refugieze din calea talibanilor?

IJ: Sunt afgani. Unii dintre ei au lucrat cu SUA în ultimii 20 de ani, fie ca translatori, ca tehnicieni, prin contracte civile, astfel încât prin această colaborare își riscă viața. Talibanii, de obicei, îi condamnă la moarte pe cei care au lucrat cu SUA. O parte sunt afgani cărora le este frică că vor fi omorâți de către talibani. Ne gândim la toți cei din sistemul de învățământ, având în vedere că talibanii se opun educației femeilor sau educației superioare în general, femeile dintr-o nouă generație care, sub prezența trupelor occidentale, au reușit să ajungă să studieze. Acum viața lor este pusă în pericol. Au existat cazuri, în ultimele săptămâni, de adolescente forțate de talibani să se căsătorească cu ei.

MN: Cum apreciați că se face evacuarea acestor colaboratori? Se discută deja despre un eșec al serviciilor de intelligence.

IJ: Într-adevăr, este vorba despre un eșec al SUA din două puncte de vedere. Este o catastrofă umanitară și un eșec strategic. Din punct de vedere strategic, pe surse deschise în media internațională, am primit evaluări din partea serviciilor de intelligence americane că revenirea la puterea a talibanilor poate fi evitată și, pe de altă parte, că ar dura până la șase luni. Toată lumea este surprinsă că a durat atât de puțin, ceea ce reprezintă un eșec al serviciilor de intelligence că nu au putut prevedea acest lucru.

Este vorba și de o catastrofă umanitară. Nu au existat planuri de contingență pentru evacuarea celor față de care SUA și aliații occidentali, inclusiv România, au o responsabilitate. Cu toții am avut colaborări cu afgani și cu toții avem responsabilitatea de a-i evacua pe foștii noștri colaboratori, inclusiv de a-i evacua, pentru că altfel vor fi condamnați la moarte. Ar fi trebuit să se prevină această situație catastrofală.

Trebuie să avem în vedere că SUA nu are nicio bază militară în apropiere de Afganistan, cele mai apropiate fiind cele din Emiratele Arabe Unite, la 8 ore distanță.

MN: Este posibil un val de imigranți către Europa?

IJ: Categoric. Am văzut în 2015 că o parte dintre imigranți sunt din Afganistan. Acum, cu siguranță, putem să ne așteptăm la un val major de imigranți. Se pune și problema unui eșec al Uniunii Europene, dat fiind responsabilitatea pe care o are. Atunci ne luptam cu un val de peste 1 milion de imigranți, dintre care nu știam care sunt cu adevărat refugiați politic și câți sunt imigranți economic. Acum știm că din Afganistan vor încerca să iasă zeci de mii, poate chiar sute de mii de afgani, care conform dreptului internațional pot cere azil politic. Nu am impresia că există un plan de contingență la nivelul UE prin care să știm ce e de făcut acum ca să-i ajutăm pe cei care vor să iasă și ce vom face când ei vor ieși fără ajutorul nostru.

MN: Care sunt posibilele evoluții pe plan intern în Afganistan după revenirea talibanilor?

IJ: Știm că talibanii instaurează un guvern cu care Occidentul nu poate colabora. Va fi o catastrofă umanitară. Probabil vom revedea scene similare cu cele petrecute înainte de 2001, executări publice de femei, de bărbați, de copii, căsătorii forțate, violarea amplă a drepturilor omului, închiderea școlilor, universităților și tot ce înseamnă dezvoltare socială.

Au fost discuții dacă va avea un loc un război civil. Nu cred că ne putem pune problema unui război civil. Am văzut că armata afgană nu a făcut față avansului talibanilor. Talibanii au venit la putere și vom asista la un scenariu similar cu cel din anii '90.

MN: Este posibilă recrudescența organizațiilor teroriste pe acest fundal?

IJ: Cu siguranță. Poate va dura câteva luni sau câțiva ani. Talibanii dacă au ajuns acum la putere au cu totul alte posibilități de organizare. Până acum erau insurgenți, acum au alte posibilități de colaborare. Am văzut în ultimele luni că au migrat luptători din Siria în Afganistan pentru că le oferă legitimitate. Situația din Afganistan va crea ample probleme de securitate întregului Occident, nu doar SUA. Avem o istorie a atacurilor teroriste și pe teritoriul UE. Pericolul atacurilor teroriste cu siguranță va crește în următoarele luni și în următorii ani.

MN: Cum se schimbă echilibrul de putere în regiune după retragerea trupelor occidentale?

IJ: Din punct de vedere strategic, vom vedea aceleași tendințe. SUA și partenerii occidentali nu au baze militare în Asia centrală, unde sunt state cu regim autoritar. Avem în proximitate geografică Rusia, care consideră că are drepturi speciale asupra Asiei centrale, China și Pakistanul, care are de câștigat prin revenirea talibanilor la putere. O să vedem prin absența totală a Occidentului o revenire la putere și potențiale alianțe nefaste între Rusia, China, Iran și Pakistan.

Iulia Joja este cercetător la Middle East Institute și cadru universitar la Georgetown University în SUA. Înainte de aceasta, Iulia Joja a fost consilier prezidențial, adjunct pe proiect la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Virginia și a lucrat cu delegația română la Națiunile Unite, Parlamentul European și Ministerul Afacerilor Externe al României. Iulia Joja este doctor al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, teza sa despre cultura strategică a României fiind publicată de prestigioasa editură Columbia University Press, absolventă de master în studiul conflictelor internaționale la King's College din Londra și are studii de licență în științe politice și relații internaționale la Freie Universität, Berlin.

