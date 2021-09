Germania în şoc în urma uciderii unui angajat al unei benzinării de către un client care a refuzat să poarte masca sanitară!

DNA a anunțat marți că a fost înregistrat un dosar penal privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei și până în prezent. DNA nu menționează nimic concret, precizând doar că urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă ("in rem"), respectiv abuz în serviciu.

România a primit până acum peste 18.5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, puţin peste jumătate au fost folosite. Aproape jumatate din acestea, 750.000 de doze, au expirat. In aceste conditii, Florin Cîțu a anuntat in urma cu doua luni ca a mai comandat 120 de milioane de doze (ceea ce reprezinta mai mult de 6 ori pe cat au intrat deja in tară) pentru care a gajat deja banii.