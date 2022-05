Inregistrare la varf - planurile Chinei de a invada Taiwanul: "140.000 de militari si 953 de nave"!

Un clip audio difuzat pe internet, in care se pretinde ca cei mai importanti lideri ai Partidului Comunist Chinez discuta planuri militare pentru o invazie a Taiwanului, a declansat o puternica controversa. Potrivit presei indiene, clipul de 57 de minute ar fi prima inregistrare din istorie a unei reuniuni a sefilor militari chinezi.

Analiza expertilor asupra clipului audio postat pe canalul YouTube al companiei Lude Media pare autentic, a relatat The Times Of India, publicatie cu sediul la New Delhi, citata de IB Times. Clipul audio a fost postat si de Jennifer Zeng, o activista pentru drepturile omului nascuta in China, pe contul sau de Twitter. Zeng a publicat, de asemenea, transcrierea pe site-ul sau.

In cadrul reuniunii se discuta foaia de parcurs a planului „tranzitiei de la normal la razboi" de catre conducerea de varf a Partidului Comunist Chinez. Clipul audio sugereaza ca printre cei prezenti la reuniunea la nivel inalt se numara secretarul de partid din Guangdong, secretarul adjunct, guvernatorul si viceguvernatorul.

Reuniunea s-a concentrat asupra Taiwanului, subliniind „zdrobirea fortelor de independenta". De asemenea, liderii de varf au discutat despre „apararea suveranitatii nationale si a integritatii teritoriale", o decizie strategica majora a presedintelui chinez Xi Jinping si despre „situatia strategica generala a marii intineriri a Chinei".

Oficialii au recomandat, de asemenea, deschiderea unui comandament comun civil-militar si „planificarea-dezvoltarea-organizarea" tranzitiei normale la razboi a provinciei.

In cadrul intalnirii s-a discutat despre companiile care vor juca roluri cruciale in timpul razboiului. Printre acestea se numara Zhuhai Orbita, Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite Co., Foshan Deliya si Ji Hua Laboratory. In plus, vor fi formate patru detasamente de sateliti. „Avem in total 16 sateliti pe orbita joasa, cu capacitati de detectare si imagistica la distanta de 0,5 pana la 10 metri cu rezolutie optica ultra-inalta", au fost auziti oficialii spunand in clip.

Mobilizarea pentru zonele de razboi din est si sud include „20 de categorii si 239 de articole". Aceasta include 140.000 de militari, 953 de nave, 1.653 de unitati de echipamente fara pilot, 20 de aeroporturi si docuri, sase santiere de reparatii si constructii navale, 14 centre de transfer de urgenta si resurse precum depozite de cereale si spitale, statii de transfuzii, depozite de petrol, statii de gaz etc.

S-a discutat, de asemenea, despre recrutarea de noi militari, de militari pensionati si de talente speciale, totalizand 15.500 de persoane din provincie.

„Declaratia Comisiei Nationale de Aparare a afirmat in mod clar ca provincia noastra va coordona punerea in aplicare a celor sapte tipuri de resurse de razboi la nivel national, inclusiv, in principal, 64 de nave de 10.000 de tone roll-on/roll-off, 38 de avioane, 588 de vagoane de tren si 19 instalatii civile, inclusiv aeroporturi si docuri", s-a auzit un vorbitor in clipul audio.

Potrivit Times of India, intalnirea a avut loc pentru a discuta „pregatirile de prerazboi" si a fost mai mult o intalnire „de tip discutie" in care fiecare participant a dat sugestii.