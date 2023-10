Israelul se pregătește pentru cel mai rău scenariu în nord

Trupele israeliene se pregătesc pentru luptă cu toate forțele de-a lungul graniței cu Liban, conform BBC. Chiar de-a lungul graniței Israelului cu Libanul, un număr mare de trupe se pregătesc pentru un potențial nou front nordic în acest război.

Câmpurile sunt transformate în baze de operare avansate, obuzele de artilerie sunt pregătite și vehiculele blindate sunt pregătite. Israelul face tot ce poate pentru a întări și a fortifica această graniță, mutând soldați și evacuând civili din orașele și satele localnicilor.

„Nu [am] văzut niciodată cantități atât de mari de unități în tot Israelul. Toată lumea are multă motivație, suntem pregătiți și antrenați la o scară pe care nu am mai văzut-o până acum, cel puțin nu în viața mea", a spus maiorul Or.

Peste graniță se află trupele Hezbollah echipate până-n dinți și care susțin puternic cauza palestiniană și acțiunile Hamas. Hezbollah-ul din Liban este net superior Hamas-ului din Gaza, atât din punct de vedere numeric cât și ca tehnică și aparatură militară.

Estimările israeliene este că un puternic atac Hezboolah va porni din nord în momentul în care Israelul va intra terestru cu armata în Gaza.

Deja sâmbătă au avut loc schimburi sporadice de focuri între Hezbollah și armata israeliană, mai mult pentru a testa reacția și pozițiile adversarului.