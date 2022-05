Justin Trudeau a ajuns în oraşul ucrainean Irpin intr-o vizita-fulger neanuntata!

Premierul canadian Justin Trudeau a întreprins, duminică, o vizită neanunţată în oraşul ucrainean Irpin, care a fost ocupat temporar de trupele ruse, a anunţat primarul oraşului pe contul de Telegram, potrivit Reuters.

"Tocmai am avut onoarea să mă întâlnesc cu premierul Canadei, Justin Trudeau, care a venit la Irpin pentru a vedea cu ochii săi toată groaza pe care ocupanţii ruşi au provocat-o oraşului nostru", a spus Oleksandr Markuşin pe canalul său de Telegram. Irpin, aflat la aproximativ 40 de kilometri Nord-Vest de Kiev, este considerat oraşul rezistenţei în faţa atacurilor terestre ale armatei ruse în Ucraina. În această localitate s-au dat unele dintre cele mai crâncene lupte pentru apărarea Capitalei, iar după aproape o lună de conflict militar, forţele ruseşti au fost nevoite să se retragă.

Pierderile generate de aceste lupte sunt greu de imaginat. Invadatorii au folosit, în încercarea de a ocupa Irpinul, toată gama de armament, iar oraşul a fost puternic afectat de atacurile cu bombe, rachete, proiectile şi gloanţe. Unele blocuri au fost complet distruse, altele au fost parţial afectate. La fel s-a întâmplat şi cu casele, spaţiile comerciale şi infrastructura. Nu a scăpat de gloanţele militarilor ruşi nici biserica din centrul localităţii. Ceea ce este mai grav este însă că numărul civililor ucişi în luptele de la Irpin se ridică la peste 300.

De asemenea, Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a făcut duminică o vizită neanunţată în vestul Ucrainei, unde a avut o întâlnire surpriză cu Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, relatează The Associated Press. Totdată, premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, şi ministrul croat de Externe, Gordon Grlic Radman, au vizitat Kievul, duminică, cu scopul de a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul Denîs Şmîhal şi preşedintele Radei Supreme Ruslan Stefanciuk, potrivit Pravda Europeană. În plus, preşedinta Bundestagului, Parlamentul Germaniei, Baerbel Bas, a sosit, duminică, la Kiev pentru a comemora victimele celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a purta discuţii politice, a anunţat un oficial al Bundestagului pe contul de Twitter.