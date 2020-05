Le Temps: În Bulgaria, un general cu două stele e eroul războiului contra Covid-19

La Sofia, un medic militar care a avut misiuni în Irak și în Afganistan conduce ofensiva contra coronavirusului. Și Bulgaria, țară adesea prezentată drept cea mai săracă din UE, cu sistem de sănătate falimentar, se descurcă mai curând bine. Chiar foarte bine, relatează Le Temps.

De aproape două luni și ceva, bulgarii sorb cuvintele de pe buzele unui singur om, generalul de brigadă Ventsislav Mutafciski, însărcinat cu coordonarea luptei contra răspândirii Covid-19 în țară. Acest medic militar ras în cap era un cvasi-necunoscut înainte să fie numit în fruntea unui "Cartier General Național" care grupează mai mulți experți și oficiali politici ce ține de la sfârșitul lui februarie practic în fiecare zi un "briefing" transmis în direct de media despre situația sanitară în țară.

Conform ultimelor știri, cu circa 1.600 de cazuri diagnosticate de Covid-19 și vreo 70 de decese, Bulgaria se descurcă mai curând bine, chiar foarte bine. În clasamentul european privind mortalitatea la numărul de locuitori, țara se plasează pe locul al patrulea (1 din 140.000) al celor care se descurcă cel mai bine (după Slovacia, Lituania și Malta). Prin comparație, Belgia înregistrează un mort la 1.800 de locuitori.

În opinia multora, asta ține de miracol: Bulgaria, prezentată adesea ca țara cea mai săracă din Uniunea Europeană, are un sistem de sănătate cunoscut ca falimentar, victimă în special a exodului în masă al medicilor și infirmierilor spre țări mai bogate din UE. Când îl întrebi, generalul Mutafciski preferă să vorbească despre o "șansă incredibilă": chiar înainte să sosească coronavirusul, țara decretase deja închiderea tuturor școlilor și introdusese măsuri de protecție specifice în spitale din cauza gripei care, în fiecare an, face ravagii în țară. "Apoi, nu am avut decât se prelungim aceste măsuri întărindu-le treptat", explică el.

Ce nu spune generalul este rolul pe care l-a jucat el personal în această strategie asumându-și voluntar rolul de aducător de vești proaste, chiar de "polițai rău". El a fost primul care i-a îndemnat pe bulgari, la începutul lui martie, să se pregătească pentru venirea unei "nenorociri de o violență inedită". "La Sofia, ne interesăm dacă vor rămâne deschise saloanele de coafură în situația în care trebuie să ne pregătim să pierdem vieți omenești, printre care cele ale ființelor celor mai dragi nouă", spusese el.

Apoi, el a criticat cu regularitate "inconștiența" compatrioților săi, lipsa lor de disciplină, a cerut măsuri și mai stricte și sancțiuni severe pentru cei care nu le respectă. Și nu a ezitat să-i critice public pe politicieni, chiar pe medici, care aveau tendința să minimizeze riscurile. Militarul a știut, împreună cu alții, să-l convingă pe prim-ministrul Boiko Borisov să decreteze pe 13 martie starea de urgență, apoi să instituie o izolare foarte strictă însoțită de amenzi amețitoare pentru contravenienți (de ordinul unui salariu anual).

Mulți bulgari care munceau în Europa de Vest și care au preferat să se întoarcă în țară au fost plasați în carantină și "vizitați" regulat de reprezentanți ai forțelor de ordine. Localități întregi, identificate ca focare ale virusului, au fost tăiate de lume. Fără instrumente de trasare sofisticate, dar cu un amestec de bun simț, de supraveghere ca pe timpuri și de avertizări viguroase, autoritățile bulgare au putut evita masacrul.

Între timp, Ventsislav Mutafciski a devenit omul cel mai controversat din țară. Respectat de unii, criticat de alții - până la a primi amenințări cu moartea. Într-o fostă țară comunistă ca Bulgaria, oamenii în uniformă nu sunt neapărat apreciați. Dar generalul Mutafciski este poate pe cale să schimbe această situație. Șef la 55 de ani al prestigiosului spital al Academiei militare din Sofia, acest chirurg militar a efectuat misiuni în Irak și în Afganistan pentru NATO, a cărei membră este Bulgaria din 2005. El a operat soldați și civili, printre care mulți copii, în zonele de conflict; a fost martorul unor atentate și a organizat întoarcerea soldaților bulgari răniți. În chirurgie, este poate singurul din țară care s-a specializat în "răni de război".

Tuturor acestor calități li s-a adăugat o alta, care i-a surprins pe mulți. Întrebat într-o zi despre numărul de romi infectați cu virusul și dacă nu este cazul să se ia măsuri "deosebite" față de această minoritate acuzată cu regularitate de toate relele din Bulgaria, el s-a înfuriat teribil. "În ce secol trăiți? Va amintiți cine, din istorie, a făcut statistici pe baze etnice?"