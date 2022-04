Moscova anunță că a început "Faza a II-a a Operațiunii speciale": Kievul afirmă că rușii au declanșat o ofensivă pe întregul front de Est al Ucrainei!

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că a început a doua fază a „operațiunii militare speciale" din Ucraina. Operațiune specială este termenul prin care rușii se referă la războiul din Ucraina.

„O nouă fază a acestei operațiuni începe și sunt sigur că va fi un moment important al întregii operațiuni", a spus Lavrov, într-o declarație făcută unei televiziuni indiene. Conform Kiev-ului, atacul rusesc se desfășoară pe întregul front de Est, în lungime de 480 de kilometri. De altfel, președintele Volodimir Zelenski anunțase încă de zilele trecute că Moscova pregătește acest atac masiv. Conform BBC-ului, printre cele mai bune forțe ale Ucrainei sunt în estul țării, dar sunt în mare dezavantaj numeric.

Rusia are 76 de batalioane tactice în Ucraina, iar un batalion are cam 1.000 de soldați. Pe lângă avantajul numeric, rușii au capabilități masive de artilerie și aeriene, scrie BBC. În plus, cu căderea iminentă a Mariupolului, forțele rusești de-acolo vor fi și ele dizlocate în Est, ceea ce îngreunează și mai tare misiunea ucrainenilor. Pentru a avea o șansă, ucrainenii trebuie aprovizionați cu arme grele, notează sursa citată.