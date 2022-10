Noul premier britanic: De la Goldman Sachs, paradisurile fiscale ale nevestei și miliardarul tata socru

Noul premier britanic Rishi Sunak a promis luni să aducă „stabilitate şi unitate" în faţa „profundelor dificultăţi economice" cu care se confruntă Regatul Unit, relatează AFP şi Reuters.

Din 2001 până în 2004, Sunak a lucrat ca analist pentru Goldman Sachs și mai târziu a devenit partener în două fonduri de investiții. Sunak este considerat unul dintre cei mai bogați membri ai parlamentului, dar nu a specificat niciodată în mod public care este averea sa.

Din 2015, Sunak a devenit ministru în guvernul lui Theresa May înainte să ajungă secretar-șef al Trezoreriei odată cu venirea la putere a succesorului lui May, Boris Johnson.

Sunak a fost promovat pe postul de ministru de finanțe în februarie 2020 și a fost, inițial, un aliat vocal al lui Johnson, însă când a demisionat a spus că simte că strategia sa pentru gestionarea economiei este „prea diferită [din punct de vedere] fundamental" față de cea a prim-ministrului.

Sunak a fost de partea conservatorilor care au dorit ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, declarând pentru Yorkshire Post că în acest fel Regatul unit va deveni „mai liber, mai drept și mai prosper".

În februarie 2020, Sajid Javid și-a dat demisia din postul de ministru de finanțe („Chancellor of the Exchequer"), iar Sunak i-a luat locul. La fel ca Javid, înlocuitorul său s-a născut în Marea Britanie, dar are origini străine și spune că indentitatea sa este un lucru foarte important pentru el.

„Părinții mei au emigrat aici, așa că ai o generație de persoane care s-au născut aici cu părinți care nu s-au născut aici și care au venit în țara asta ca să își câștige existența", a spus Sunak într-un interviu pentru BBC în 2019.

„În ceea ce privește educația culturală, mă duceam la templu în weekend - sunt hindus - dar mă găseai și la meciul de fotbal [al clubului Southampton] sâmbătă. Le faci pe toate, le faci pe amândouă", a spus Sunak.

Situația financiară a ministrului și a familiei sale au devenit ținta discuțiilor publice, în special afacerile soției sale, Akshata Murthy, care a profitat de „paradisurile fiscale" pentru a evita să plătească taxe.

Ziarul online The Independent a sugerat chiar că însuși Sunak ar fi evitat să plătească taxe și a prezentat un raport conform căruia ministrul de finanțe a fost una dintre persoanele care au beneficiat de pe urma paradisurilor fiscale din Insulele Virgine și Cayman în 2020. Un purtător de cuvânt al lui Sunak a declarat că acesta „nu recunoaște" acuzațiile.

Akshata Murthi este fiica lui Narayana Murthi, un miliardar din India și co-fondator al Infosys, gigantul din domeniul IT. Akshata M. lucrează ca director al firmei de investiții a tatălui ei, Catamaran Ventures, dar are și propria sa casă de modă, Akshata Designs. Cuplul trăiește în Marea Britanie și au un apartament în Santa Monica, California. Potrivit The Times, averea personală a soției se ridică la 300 de milioane de lire sterline.

Narayana M. este acum unul dintre cei mai bogați oameni din lume și însuși Sunak a spus că acesta poate fi foarte „intimidant". Miliardarul, căruia i se mai spune și „Steve Jobs de India", are acum 74 de ani și s-a retras din activitate, scrie Four Nine.