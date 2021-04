Pericol extrem! Federația Rusa provoacă NATO la frontiera cu Ucraina

Administrația de la Kremlin și-a propus sa testeze viteza de reacție SUA și UE cu privire la chestiunea ucraineana, comasand mii de soldați și tehnica militară de război la frontiera ruso-ucraineana.

In acest sens, Ministerul rus al Apărării a anunțat ample manevre militare care sa descurajeze un posibil atac cu drone al NATO. După un armistițiu de aproximativ 6 luni, forțele separatiste și armata ucraineana au reînceput ostilitățile. Din Ianuarie pana in prezent, 30 de militari ucrainieni au fost uciși in confruntări. In asemenea context tensionat, SUA a promis sprijin neclintit acordat Kievului, iar Germania și Franța care au rol de mediator in acest conflict declansat de Moscova după anexarea Crimeei, au făcut apel la descaladarea imediata a conflictului, prin încetarea focului și a incursiunilor separatiștilor in teritoriile controlate de armata ucrainiană, reafirmând sprijinul european pentru suveranitatea independenta si integritatea teritorial-administrativă a Ucrainei. In războiul din estul țării, declansat in 2014 prin anexarea de către ruși a Peninsulei Crimeea, și-au pierdut viața peste 13.000 de combatanți.