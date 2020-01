Pilotii avionului doborat in Iran au murit pe loc, prima racheta a explodat sub cabina

Prima racheta a lovit carlinga si a explodat chiar sub cabina pilotilor, iar acestia au murit pe loc, spune Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru Aparare si Securitate Nationala, care a anuntat si ca anchetatorii din tara sa au descoperit imediat dovezi concludente ca avionul de pasageri Boeing a fost doborat.

"Aceasta fotografie arata partea in care avionul a fost lovit de prima racheta. A lovit carlinga in zona inferioara. Consideram ca este o dovada importanta, care explica in acelasi timp de ce nu s-a auzit nimic din cabina pilotilor. Acestia au murit instantaneu", a declarat Oleksiy Danilov pentru BBC.

Acesta a adaugat ca ramasitele avionului pastreaza urme lasate de rachete, indicand in fotografiile de pe telefonul sau mobil gaurile cauzate de srapnel, precum si parti atribuite de investigatori ca apartinand rachetelor iraniene. Anchetatorii ucraineni au avut dovezi imediate despre adevarata cauza a prabusirii, dar nu le-au putut face publice atunci. In plus, Danilov a subliniat problema buldozerelor folosite de iranieni la locul prabusirii, care a ingreunat ancheta specialistilor trimisi de Ucraina.

A mai spus ca investigatia a scos la iveala imediat adevarul celor intamplate, insa nu au putut face informatiile publice atunci, intrucat aveau nevoie sa mentina accesul echipei la fata locului. "Iranul este o tara dificila si ne-am temut ca ne vor trimite specialistii acasa." Danilov adaugat ca Iranul nu a avut de ales in a-si recunoaste vina, dovezile fiind foarte clare si deja cunoscute unui numar mare de persoane.