Politico: Soldații ucraineni sunt disperați! Sîrski, noul comandant al armatei, are reputaţia de "măcelar"

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vrut să dea o nouă viaţă armatei sale prin numirea generalului Oleksandr Sîrski în funcţia de comandant-şef, dar mulţi dintre militari au reacţionat cu disperare: "Sîrski ne va ucide pe toţi", a declarat un soldat, sub protecţia anonimatului, relatează Politico.

Prin înlocuirea generalului său de top, fostul comandant Valeri Zalujni, preşedintele Ucrainei va trebui să îşi asume întreaga responsabilitate în cazul în care războiul va merge prost.

În vârstă de 58 de ani, Sîrski, care până joi a fost comandantul forţelor terestre ale Ucrainei, are reputaţia unui general dur, în stil sovietic, care îşi pune oamenii în pericol pentru a-şi atinge obiectivele militare, a declarat o persoană care cunoaşte stilul de operare al lui Sîrski. Acest lucru a fost evidenţiat de faptul că Sîrski a supervizat anul trecut apărarea tenace, timp de nouă luni, a oraşului Bahmut, unde trupele ucrainene au suferit pierderi grele împotriva "valurilor de carne" neîncetate reprezentate de atacatorii ruşi până când au fost nevoite să abandoneze oraşul din estul ţării. Această tactică i-a adus generalul Sîrski porecla macabră de "Măcelarul".

La aflarea veştii numirii sale, un soldat ucrainean a postat pe X un mesaj într-un grup de chat al veteranilor luptei de la Bahmut: "Suntem cu toţii terminaţi".

Un alt ofiţer a postat pe X că stilul de conducere al lui Sîrski "este falimentar, prezenţa sa sau ordinele care vin în numele său sunt demoralizatoare, iar el subminează încrederea în comandament în general. Faptul că urmăreşte neîncetat câştiguri tactice epuizează constant resursele noastre umane valoroase, ceea ce duce la progrese tactice precum capturarea unor şiruri de copaci sau a unor sate mici, fără a avea în vedere niciun obiectiv operaţional", acuză ofiţerul.

Aceasta nu este, desigur, reacţia la care spera Zelenski atunci când l-a îndepărtat din funcţie pe popularul general Valeri Zalujni de la conducerea armatei.

"Când preşedintele l-a întrebat pe Zalujni cine ar trebui să rămână şi să fie promovat, acesta l-a numit pe Sîrski ca fiind unul dintre cei mai experimentaţi generali", a declarat un oficial de la biroul lui Zelenski. "Este un militar bun, respectabil, cu multă experienţă şi cu o viziune strategică foarte bună asupra războiului", a adăugat oficialul.

Vineri, Sîrski şi-a prezentat planurile, abordând frontal îngrijorările legate de conducerea sa. "Viaţa şi sănătatea militarilor au fost şi sunt întotdeauna principala valoare a armatei ucrainene", a declarat el. "Prin urmare, menţinerea unui echilibru între îndeplinirea sarcinilor de luptă şi refacerea unităţilor şi intensificarea pregătirii şi instruirii personalului rămâne mai relevantă ca niciodată", a preconizat generalul.

De-a lungul celor doi ani de război, Sîrski şi Zalujni au părut să se înţeleagă. Zalujni nu a fost disponibil pentru comentarii, dar într-un interviu din 2022 publicat de The Economist, el a spus că are încredere în Sîrski. "Dacă îmi spune că are nevoie de o altă brigadă, înseamnă că are nevoie de o altă brigadă. Cu siguranţă nu cred că sunt cel mai deştept de aici. Trebuie să îi ascult şi îi ascult pe cei care sunt pe teren. Pentru că iniţiativa este acolo", a declarat Zalujni.

Sîrski este un general experimentat care a servit în armata ucraineană de la prăbuşirea URSS, a participat la războiul din Donbas împotriva Rusiei şi a susţinătorilor ei locali, în 2014, şi este văzut de preşedinte ca fiind omul căruia i se datorează apărarea cu succes a Kievului şi contraofensiva rapidă a Ucrainei în regiunea Harkov în 2022.

Acestea sunt, totodată, campanii pentru care Zalujni însuşi a primit multe laude.

Cu toate acestea, au existat fricţiuni legate de stilul de gestionare al lui Zalujni, de modul în care a avut divergenţe publice cu Zelenski în ceea ce priveşte conducerea războiului şi de incapacitatea sa de a obţine progrese împotriva ruşilor în contraofensiva dezamăgitoare de anul trecut.

"Zelenski a vrut un plan de război, dar tot ce a auzit a fost: Daţi-ne mai multe trupe şi milioane de proiectile de artilerie", a declarat un oficial de la biroul preşedintelui.

Acest lucru pune o presiune enormă asupra lui Sîrski pentru a schimba modul în care este gestionată armata şi pentru a schimba dinamica de pe frontul de luptă. "Succesorul lui Zalujni moşteneşte multe provocări", a declarat Dara Massicot, expert în război la Carnegie Endowment for International Peace.

Pentru Zelenski, cheia este de a avea un comandant-şef în sincronizare cu conducerea politică a ţării. "Cu toţii avem un singur obiectiv. Trebuie să câştigăm războiul şi pentru asta trebuie să eliminăm problemele actuale ale armatei ucrainene: logistica, rotaţia şi aprovizionarea. Noi, dintr-un motiv oarecare, avem multe trupe care sunt foarte departe de front. Sediile sunt supraaglomerate", a declarat oficialul din cadrul biroului prezidenţial. "Sîrski va avea mână liberă în privinţa schimbărilor structurale, va avea o echipă de ofiţeri superexperimentaţi. El va face război 24 de ore din 24, 7 zile din 7", spune oficialul.

Una dintre primele sarcini ale lui Sîrski va fi să se asigure că schimbarea conducerii nu afectează moralul deja afectat al trupelor, în timp ce pierderile cresc, aliaţii se clatină, iar Moscova nu dă semne de renunţare la efortul său de a cuceri Ucraina.

Zalujni a fost "liantul care a ţinut unită armata ucraineană. Ar fi o lovitură pentru moral şi ar dura ceva timp pentru ca succesorul să se acomodeze şi să obţină acelaşi nivel de apreciere din partea trupelor", spune un expert.

Sîrski va trebui, de asemenea, să îmbunătăţească modul în care funcţionează armata. Provocările cheie sunt o mai bună organizare, o mai bună pregătire şi o mai bună logistică - care pot fi apoi valorificate prin echipamente şi armament îmbunătăţit de la aliaţi, a declarat analistul militar austriac Tom Cooper. "Cu tot respectul, cu sau fără Zalujni, acestea sunt şi cele trei zone cu probleme majore ale armatei ucrainene. Chiar şi după doi ani de la invazia totală, niciuna dintre acestea nu funcţionează bine, iar îmbunătăţirile observate până acum rămân relativ minime", a adăugat Cooper.

Sîrski a abordat acest aspect în nota sa de vineri, spunând: "Cunoaşterea tuturor nevoilor frontului, fără excepţie, şi stăpânirea situaţiei în fiecare dintre zonele sale este sarcina comandamentelor de la toate nivelurile".

De asemenea, el a cerut utilizarea mai multor tehnologii, cum ar fi dronele care au permis trupelor ucrainene să respingă atacurile ruseşti în ciuda lipsei de muniţie de artilerie.

Dar, în cele din urmă, conducerea politică de vârf a ţării este cea care va purta vina pentru înfrângere şi va primi laudele pentru victorie - iar decizia lui Zelenski de a-l demite pe Zalujni pune rezultatul războiului direct pe umerii săi. "Bineînţeles, dacă situaţia de pe frontul de război se înrăutăţeşte, Zelenski va purta vina. Oamenii vor spune că totul era bine când Zalujni conducea armata", arată analistul politic ucrainean Volodimir Fesenko.