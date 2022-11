Democratul John Fetterman, care este dat de exit-poll-uri că îl va învinge pe Mehmet Oz (cunoscut ca Dr Oz, un popular medic cu un show TV) în cursa pentru Senat din Pennsylvania, a declarat că este onorat să fie următorul senator al statului.

Victoria lui Fetterman asigură 48 de mandate pentru democrați în Senat, în timp ce republicanii rămân la 47. Este nevoie de 51 de mandate pentru ca unul dintre partide să obțină majoritatea. "Mă simt atât de umil, dar vă mulțumesc foarte mult", le-a spus el susținătorilor săi. El a subliniat sloganul campaniei sale "fiecare district, fiecare vot". Fetterman a adăugat: "Le-am blocat". El le-a mulțumit susținătorilor și celor care l-au votat, spunând: "Nu m-am așteptat niciodată că vom transforma aceste districte roșii în județe albastre. Dar am făcut ceea ce trebuia să facem".

Pe de alta parte, unii comentatori ai alegerilor Midterms 2022 din SUA spun ca MEhmet Oz a fost un soi de "cal troian" - finantat in trecut in cariera de TV de corporatii aflate sub controlul democratiilor - intrucat popularitatea sa se afla intr-o mare scadere si "experimetele" republicanilor cu vedete TV "nu dau roade". I se imputa lui Dr Oz, asadar, pierderea majoritatii din Senat si continuarea politicii de sustinere a razboiului din Ucraina de catre demoscrati, ca si tot mai apropaita expansiune din Marea Chinei si transformarea conflictului din Europa intr-un Al Treilea Razboi Mondial.