Primăria Londrei care se ocupă de sistemul de transport public interzice albilor să aplice pentru stagii de practică

Un birou aflat în subordinea primarului Londrei care se ocupă de sistemul de transport public din capitala britanică interzice albilor să aplice pentru stagii de practică.

Jake Welch, de la National Pulse, a numit biroul respectiv ca fiind Transport for London (TFL) într-un articol din 21 mai. Potrivit site-ului său de internet, TFL se ocupă de "funcționarea zilnică a sistemului de transport public [din Londra]" și gestionează principalele drumuri ale acesteia. TFL îl menționează ca președinte al său pe Sadiq Khan, primarul Londrei din 2016.

Articolul lui Welch a pus accentul pe Stuart Ross Communications Internship (SRCI), care interzice în mod explicit albilor să aplice. Cerințele stagiului prevăd că potențialii candidați "trebuie să fie de culoare, asiatici și de origine etnică minoritară, definiți ca având o anumită moștenire africană, afro-caribiană, asiatică sau altă moștenire non-albă". Solicitanții acceptați în SCRI vor primi o indemnizație de 21.824 de lire sterline (26.946 de dolari).

"SRCI exclude deja de câțiva ani "non-albii", mulți absolvenți ai acestui program ajungând să lucreze în mai multe industrii - inclusiv în administrația locală și în Poliția Metropolitană", a scris Welch.

Posturile vacante care exclud persoanele de culoare albă, cum ar fi SCRI, sunt legale în Marea Britanie sub pretextul "acțiunii pozitive". Legea privind egalitatea din 2010 permite companiilor să excludă candidații albi, cu condiția să abordeze "subreprezentarea sau dezavantajul".

Cu toate acestea, nu există o definiție juridică solidă a acestor termeni. Chiar și un ghid publicat de Biroul pentru egalitate al guvernului britanic pentru a ajuta la interpretarea Legii privind egalitatea nu a putut defini cei doi termeni.

TFL nu este primul caz în care o entitate guvernamentală interzice accesul albilor la posturi similare. Chiar și radiodifuzorul de stat BBC a interzis candidaților albi să aplice pentru posturile sale de stagiari în domeniul media încă din 2021.

Un articol din iunie 2021 din Daily Mail a expus problema, subliniind că radiodifuzorul a anunțat un post vacant pentru un rol de stagiar. Stagiul urma să implice un rol de asistent de management al producției care urma să fie atribuit la BBC's Science Unit din Glasgow, Scoția. Anunțul de stagiu a fost postat online de Creative Access, o companie care urmărește să crească numărul minorităților etnice care lucrează în industriile creative, media și artistice.

Candidații aleși ar urma să primească o indemnizație de 17.810 lire sterline (21.986 de dolari) pentru acest post. De asemenea, ei ar avea șansa de a lucra la emisiuni populare ale BBC, precum "Springwatch", "The One Show" și "The Truth About". Cu toate acestea, postul este "deschis doar candidaților de culoare, asiatici și de diverse etnii", conform descrierii postului.

În afară de aceasta, BBC a mai postat un post vacant pentru un cercetător stagiar. Candidatul selectat ar urma să fie repartizat la unitatea de istorie naturală a radiodifuzorului din orașul Bristol. Cu toate acestea, postul a fost, de asemenea, "deschis doar candidaților proveniți din minorități etnice".

Radiodifuzorul guvernamental nu a dezvăluit câte roluri de formare doar pentru minorități au fost anunțate. Un purtător de cuvânt a remarcat însă: "BBC este o organizație primitoare și incluzivă, angajată să reprezinte și să reflecte publicul nostru".

"Susținem un program organizat de Creative Access, o organizație independentă dedicată creșterii diversității în industriile creative [care] oferă roluri de dezvoltare în deplină conformitate cu Legea privind egalitatea", a adăugat el.

Joe Ventre, director de campanie digitală la grupul conservator TaxPayers' Alliance (TPA), nu a primit prea bine ideea de discriminare la angajare la BBC.

"Șefii BBC nu ar trebui să susțină recrutarea pe criterii rasiale cu banii contribuabililor", a spus el. "Adoptarea unei astfel de abordări subminează și mai mult încrederea în [ei] și în utilizarea pe care o fac din banii plătitorilor de taxe de licență [de televiziune]".