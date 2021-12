Răsturnare de situație în Franța: Sindicatul Medicilor Generaliști (SMG) îi susține pe cei nevaccinați și sare în apărarea lor!

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său oficial la 22 decembrie Sindicatul Medicilor Generaliști (SMG) a denunțat cu fermitate discriminarea cu care se vor confrunta persoanele nevaccinate odată cu intrarea în vigoare a "Vaccine Pass".



"Recent, Austria a decis o izolare selectivă care îi ocolește pe cei vaccinați. Singapore a decis să nu mai ramburseze cheltuielile de spitalizare pentru pacienții cu Covid care nu sunt vaccinați. În Franța, pacienții nevaccinați care au nevoie de un consult într-o unitate sanitară vor fi refuzați (odată cu introducerea permisului de vaccinare în locul permisului de sănătate). Atenție: limitarea drepturilor și îngrijirii de bază pentru cei nevaccinați nu va opri pandemia Covid-19. Să continuăm să avem grijă de cei nevaccinați și să refuzăm să îi discriminăm.", citeaza din comunicat Le Courrier du Soir.



"Orice persoană infectată cu Covid trebuie să poată beneficia de îngrijire eficientă, indiferent dacă este vaccinată sau nu: consiliere, izolare, monitorizare sau tratamente specifice. Împiedicarea accesului la îngrijire și la testare pentru cei nevaccinați va duce doar la mai multe infecții. Spitalele sunt sub presiune din cauza restricțiilor privind capacitatea și spitalizarea, organizate de mai mulți ani de către factorii de decizie pe baza rentabilității economice, fără nicio legătură cu nevoile populației. Reducerea paturilor continuă la ordinul guvernului, deși suntem într-o perioadă epidemică. Iar plecarea personalului medical din spital, care durează de mai mulți ani, se datorează unor cauze structurale (lipsă de resurse, salarii mici, ore suplimentare neplătite etc.). Persoanele care nu sunt vaccinate nu sunt responsabile pentru acest lucru. Argumentul conform căruia vaccinarea este esențială pentru a 'ușura spitalul public' este periculos. Dificultățile de acces la asistență medicală nu sunt responsabilitatea indivizilor: guvernele sunt cele care degradează serviciile publice.", se mai spune in comunicatul medicilor generaliști.



"Sistemul nostru se bazează (încă) pe punerea în comun a resurselor și pe împărțirea riscurilor. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că o persoană care suferă de cancer pulmonar nu trebuie să plătească niciun cost legat de boala sa, indiferent dacă a fumat, a fost expusă la azbest sau la alte substanțe. Disocierea de cei care sunt bolnavi și au nevoie de îngrijire este echivalentă cu distrugerea fundamentelor securității sociale și ale asigurărilor de sănătate: dacă fiecare persoană este responsabilă pentru ea însăși, atunci nu este nevoie să se pună bani într-un fond comun pentru a acoperi îngrijirea tuturor. Fiecare persoană ar fi astfel obligată să plătească în contul său, în funcție de 'riscurile' asumate în cursul vieții sale, către sistemele de asigurări care abia așteaptă acest lucru. Este iluzoriu să credem că putem să ne asigurăm individual pentru riscuri care reprezintă sume astronomice (3.000 de euro pe zi la terapie intensivă, 30.000 de euro pentru anumite linii de chimioterapie). Polița de asigurare va fi scumpă, mai scumpă decât contribuția de solidaritate care se plătește astăzi la Casa de Asigurări de Sănătate. Covid nu numai că subminează sistemul nostru de sănătate, dar amenință și sistemul nostru de asigurări de sănătate.", se incheie in comunicatul SMG.