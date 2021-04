România și Rusia vor avea graniță terestră directă: "Vladimir Putin va înconjura Ucraina și va tăia accesul acestui stat la Marea Neagră!"

Rusia va anexa militar estul, sudul Ucrainei și regiunea transnitreană. România și Rusia vor avea graniță terestră directă. Acestă afirmație ar putea să devină o realitate în curând, transmit analistii externi prezenti intr-o emisiune televizata la Moscova la o oara de maxima audienta.



Când Rusia făcea un joc similar înainte de anexarea Crimeii nimeni nu credea că așa ceva este posibil. La momentul de față interesul Rusiei față de teritoriile menționate mai sus este unul clar. "Rusia va înconjura practic Ucraina și va tăia accesul acestui stat la Marea Neagră. Interesul lui Vladimir Putin e ca va anexa militar estul, sudul Ucrainei și regiunea transnitreană, daca isi va duce pana la capat vointa in zona.", a comentat Alexander Mukhin, fost director al Centrului Politic de Informatii din Moscova. "In Ucraina o bună parte din populație este favorabilă Rusiei și sătulă de corupția generalizată de la Kiev. Statul ucrainian și fără ajutor extern se prăbușește sub greutate actelor de corupție.", spune si Serghey Kiselev, cunoscut jurnalist si analist politic rus.