Rusia cere Republicii Moldova să accepte propunerea Tiraspolului de a se întâlni în formatul "5 plus 2"

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski i-a transmis recent o scrisoare preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care se oferă să discute despre oportunităţile pentru găsirea unei soluţii cuprinzătoare la problema transnistreană, iniţiativă salutată de Rusia, relatează TASS.

Formatul '5 plus 2' cuprinde Republica Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia şi Ucraina, plus Uniunea Europeană şi SUA în calitate de observatori. ''Moscova salută disponibilitatea Tiraspolului de a desfăşura discuţii angajate privind căile de reconciliere între malurile Nistrului şi reluarea discuţiilor în formatul '5 plus 2'. Cerem conducerii Republicii Moldova să dea dovadă de o abordare constructivă şi să răspundă pozitiv iniţiativei Transnistriei'', a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Potrivit acesteia, iniţiativa poate ''impulsiona procesul de soluţionare transnistreană şi depăşi stagnarea prelungită a acestuia''. Zaharova a subliniat că Rusia este gata să ajute în calitate de mediator şi de garant în acest proces. La negocierile în formatul '5 plus 2' desfăşurate la Berlin în 2016 şi la Viena în 2017, părţile au convenit asupra mai multor probleme disputate. Totuşi, în ultimii ani, procesul s-a blocat pe fondul alegerilor din Republica Moldova din 2019, iar părţile nu au reuşit să organizeze nicio rundă în 2020 din cauza pandemiei COVID-19, numeroase acorduri rămânând în suspensie.