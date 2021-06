Rusia se face de ras in fata dronei turcesti Bayraktar. Rachetele Moscovei esueaza deplorabil vrand sa doboare aeronava

Recent in presa din Rusia a fost publicat un videoclip, in care sistemul de aparare antiaeriana al Moscovei rateaza nepermis doborarea unei drone Bayraktar-TB2 din Turcia. Evenimentul s-a produs cel mai probabil intr-unul din teatrele de operatiuni din Siria sau Libia.

Rusia a utilizat sistemul de rachete tip Osa, dar cele doua proiectile si-au ratat tinta, in mod deplorabil, chiar daca ele au urmarit in buna parte din timp aeronava turca, potrivit Bulgarian Military. Mass-media nu a dezvaluit locul si data acestui incident, insa actiunea s-a produs probabil, in tarile unde Rusia si Turcia livreaza astfel de armamente. Specialistii din domeniul militar afirma ca rachetele trase de sistemul Osa nu au lovit tinta, desi ea a fost interceptata de radarul rusesc.

Motivul esecului actiunii Rusiei se datoreaza performantelor dronei turcesti Bayraktar-TB2, care dispune de un mecanism de razboi electronic avansat. Cand proiectilele s-au apropiat de aeronava, sisteme acesteia au fost activate si au reusit sa distruga componentele electronice ale rachetelor, dezactivand precizia interceptarii dupa amprenta termica. Astfel, se confirma inca o data perfomanta dronelor militare turcesti in fata sistemelor de rachete din Rusia, dupa ce anul trecut acestea au nimicit numai putin de 23 de sisteme rusesti tip Pantsir-S1.