SUA acuza Rusia si China ca si-au coordonat campaniile de dezinformare privind Covid-19

Dezinformarile privitoare la pandemia de SARS-CoV2 au venit coordonat dinspre Moscova si Beijing, care ar vrea sa impuna lumii propriile naratiuni si sa profite de tendinta oamenilor de a crede in conspiratii, atunci cand sunt speriati, acuza Statele Unite.

"Inaintea crizei COVID-19, constatasem deja un anumit nivel de coordonare propagandistica intre Rusia si Republica Populara Chineza", a declarat Lea Gabrielle, coordonatoarea centrului pentru analiza si contracarare a propagandei straine din cadrul Departamentului de Stat, citata de AFP. "Dar odata cu aceasta pandemie, cooperarea s-a accelerat rapid", a adaugat Lea Gabrielle in timpul unei discutii cu jurnalistii. Aceasta "convergenta este rezultatul pragmatismului celor doi actori, care doresc sa modeleze viziunea opiniei (publice) asupra pandemiei COVID in propriul lor interes".

Aceste declaratii vin la capatul unor tensiuni din ce in ce mai mari intre administratia Trump si regimul de la Beijing. Administratia Trump a acuzat autoritatile chineze ca au alertat cu intarziere comunitatea internationala cu privire la epidemie si ca au ascuns amploarea acesteia. Si, prin urmare, ca sunt responsabile de raspandirea globala a noului virus, de moartea a sute de mii de oameni si de actuala criza economica fara precedent. Mai mult, presedintele Trump si secretarul de stat Mike Pompeo suspecteaza deschis ca Beijingul ar fi ascuns un accident de laborator care ar fi fost la originea pandemiei. Seful diplomatiei americane a declarat ca detine "dovezi imense" care arata ca virusul, de origine naturala, provenea dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan, desi a recunoscut ca nu are o "certitudine" in acest sens.

Pompeo nu a dezvaluit insa niciuna din aceste dovezi, asa ca aceasta teza, care nu a fost confirmata public de serviciile de informatii americane, se bazeaza deocamdata doar pe aceste suspiciuni. Diplomatia chineza a replicat si a acuzat la randul ei o dezinformare. "In spatele atitudinii 'acuzati China mereu' se ascunde un joc politic murdar controlat de o mana de oameni care deturneaza atentia dintr-un interes politic", a protestat ambasadorul chinez la Washington Cui Tiankai intr-o articol aparut in Washington Post. "In manipularea lor, China trebuie neaparat sa greseasca", a replicat diplomatia chineza.

La randul sau, presedintele rus Vladimir Putin a denuntat vineri, intr-o convorbire telefonica cu presedintele chinez Xi Jinping, "incercarile unor forte de a folosi epidemia ca pretext pentru a invinovati China". Rusia "va sprijini ferm China", a adaugat liderul de la Kremlin, conform agentiei de presa China Noua. Departamentul de Stat considera ca Beijingul si-a intensificat din nou "campania agresiva de dezinformare" pentru a apara modul in care autoritatile sale au gestionat epidemia si pentru a critica SUA.

In opinia lui Lea Gabrielle, autoritatile chineze "se adapteaza in timp real si folosesc din ce in ce mai mult tehnici utilizate de mult timp de catre Moscova", "pentru a induce confuzie si a incerca sa convinga oamenii ca nu a aparut in China COVID-19". "Constatam ca Partidul Comunist chinez adopta tactici rusesti" deoarece "apreciaza ca acestea functioneaza", a insistat ea. Este vorba, conform serviciilor de informatii americane, de aceleasi tehnici utilizate de Rusia pentru a se amesteca in alegerile prezidentiale americane din 2016. Diplomata americana descrie o utilizarea mult mai mare de catre Beijing a "software-ului pentru a-si dezvolta tezele pe retelele de socializare", cu o noua retea "artificiala" de conturi false de Twitter create cu scopul de a amplifica propaganda si dezinformarea chineza".

Fenomenul a fost deja remarcat de Washington in timpul protestelor in favoarea democratiei din Hong Kong, dar acum a devenit mai puternic, a spus Lea Gabrielle. "Numeroase conturi de Twitter ale unor diplomati chinezi au inregistrat o crestere majora de noi abonati incepand cu luna martie", tendinta care s-a accelerat pana in luna mai, a explicat oficialul american. Numarul de noi abonati ale acestora conturi ale ministerului chinez de externe, ale purtatorilor de cuvant sau ale ambasadelor a crescut recent in medie cu 720 pe zi, fata de 30 pe zi in perioada anterioara, Lea Gabrielle apreciind ca o conexiune cu Partidul Comunist este "foarte probabila".