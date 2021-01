Tensiuni intre Washington si Beijing. Portavionul american USS Theodore Roosevelt a intrat in Marea Chinei de Sud

Un grup de nave militare ale Statelor Unite, condus de portavionul USS Theodore Roosevelt, a intrat in Marea Chinei de Sud pentru a promova "libertatea marilor", a anuntat Pentagonul. Actiunea vine intr-un moment in care tensiunile dintre China si Taiwan au starnit ingrijorare la Washington.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat ca grupul de nave a intrat sambata in Marea Chinei de Sud, aceeasi zi in care Taiwanul a raportat o importanta incursiune de bombardiere si avioane de lupta chineze in zona sa de identificare a apararii aeriene din vecinatatea insulelor Pratas. Armata americana a declarat ca grupul de nave condus de portavionul USS Theodor Roosevelt se afla in Marea Chinei de Sud pentru a desfasura operatiuni de rutina si "pentru a asigura libertatea marii".

"Dupa ce am navigat prin aceste ape de-a lungul carierei mele de 30 de ani, este minunat sa ma aflu din nou in Marea Chinei de Sud, sa desfasor operatiuni de rutina, sa promovez libertatea marii si sa-i linistesc pe aliati si parteneri", a confirmat Adm. Doug Verissimo, comandantul grupului de nave, potrivit Reuters. "Cu doua treimi din comertul mondial ce traverseaza aceasta regiune foarte importanta, este vital sa ne mentinem prezenta si sa continuam sa promovam ordinea bazata pe reguli care ne-a permis tuturor sa prosperam", a spus Verissimo in declaratie.

Anuntul vine la doar cateva zile dupa ce Joe Biden a fost investit in functia de presedinte al SUA. Candidatul lui Biden la functia de secretar de stat, Antony Blinken, a declarat marti audierea de confirmare a Senatului ca exista "fara indoiala" China reprezinta cea mai semnificativa provocare pentru Statele Unite. China s-a plans in repetate randuri de faptul ca navele marinei americane s-au apropiat de insulele ocupate de chinezi din Marea Chinei de Sud, unde Vietnam, Malaezia, Filipine, Brunei si Taiwan au pretentii concurente.

Theodore Roosevelt este insotit de crucisatorul cu rachete ghidate din clasa Ticonderoga USS Bunker Hill si de distrugatoarele cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, USS Russell si USS John Finn, se arata in comunicatul SUA. Departamentul de Stat al SUA a cerut, sambata, Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului, dupa ce ministerul apararii de la Taipei a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns in cursul aceleiasi zile in partea sud-vestica a zonei sale de identificare a apararii aeriene, informeaza Reuters.

"Indemnam Beijingul sa inceteze presiunea sa militara, diplomatica si economica asupra Taiwanului si sa se angajeze, in schimb, intr-un dialog semnificativ cu reprezentantii alesi in mod democratic din Taiwan", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price. Opt bombardiere si patru avioane de vanatoare au patruns in partea de sud-vest a zonei de identificare a apararii aeriene a insulei, iar fortele aeriene taiwaneze au desfasurat rachete pentru a "monitoriza" aceasta incursiune, conform informatiilor furnizate de ministerul apararii din Taiwan.

China, care pretinde ca Taiwanul este un teritoriu ce ii apartine, a efectuat zboruri aproape zilnice in ultimele luni deasupra apelor dintre partea de sud a Taiwanului si Insulele Pratas din Marea Chinei de Sud, controlate de Taiwan. Saptamana trecuta China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo.