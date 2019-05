Theresa May a demisionat! Și-a asumat răspunderea pentru eșecul Brexit

Theresa May era așteptată să își dea demisia vineri, la presiunea colegilor ei din partid. Ea a anunțat că își asumă răspunderea pentru că nu a reușit să ducă la bun sfârșit Brexit, pe 29 martie, la data care fusese stabilită inițial.

Ea va demisiona din fruntea Partidului Conservator pe data de 7 iunie, rămânând în funcție până va fi ales un succesor. Tot Theresa May va fi cea care îl va întâmpina pe Donald Trump în Marea Britanie, pe 3 iunie. May a mărturisit că a fost onoarea vieții ei să fie al doilea premier femeie din istoria Marii Britanii, „dar cu siguranță nu ultimul", relatează The Guardian.