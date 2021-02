Trump i-a oferit lui Kim Jong Un un zbor cu Air Force One spre stupefacția diplomaților

Fostul preşedinte american Donald Trump i-a propus liderului nord-coreean Kim Jong Un să urce la bordul avionului prezidenţial Air Force One pentru a se întoarce la Phenian după întâlnirea lor de la summitul de la Hanoi din 2019, se arată într-un documentar al BBC.

BND, serviciul secret german, este înlocuit de DGSE, agentia de informatii franceza, in ceea ce priveste influenta pe teritoriile statelor UE din Europa de Est, ceea ce se petrece si in Romania.

Valeriu Gheorghiţă, medicul care coordonează campania naţională de vaccinare anti-COVID, afirmă că documentul pe care îl primeşte fiecare persoană care este vaccinată împotriva COVID-19 include lotul, data până la care este valabil lotul din care face parte vaccinul inoculat şi tipul de vaccin. Documentul nu are termen de valabilitate şi nu arată cât ţine imunitatea, precizează acesta.

Pusa in fața unor intrebari incomode din partea presei dupa prezumtivul incendiu de duminica, managerul Institutului "Marius Nasta" a explicat că instituția are un pompier angajat, dar acesta este mai mult în concediu, în ultimele 6 luni. Or, cine e vinovat de aceasta situatie daca nu managerul?