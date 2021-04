Turcia se implica in conflictul ruso-ucrainean

Presedintele rus Vladimir Puțin a dat un ordin direct Marinei militare de a executa ample manevre de război in Marea Neagră! Ca urmare, 15 nave de luptă au trecut prin strâmtoarea Kerci dinspre Crimeea.

Totul survine deciziei Turciei de a permite accesul prin strâmtoarea Dardanele a doua nave militare americane. Acestea nu au mai ajuns in Marea Neagră după ce Moscova și Washingtonul au convenit asupra unei descaladari rapide a tensiunilor din Regiune. Biden l-a avertizat pe Putin ca in eventualitatea unei agresiuni asupra Ucrainei, Pentagonul "este pregătit sa răspundă simetric "! Interesantă este poziția Turciei in acest conflict, presedintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, a mers la Ankara unde a purtat discuții cu Recep Tayyip Erdogan.

Intr-o conferinţă de presă comună, președintele turc şi-a exprimat speranţa ca acest conflict "să fie soluţionat pe cale paşnică, prin dialog pe baza tradiţiei diplomatice, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu integritatea teritorială a Ucrainei." Însă, Turcia a demarat un protocol de cooperare cu industria de aparare ucraineana oferind tehnologie de vârf in domeniul dronelor încărcate cu rachete balistice. Totuși, Erdogan a subliniat că cooperarea Turciei cu Ucraina în industria militara,nu a fost o mișcare împotriva niciunei țări terțe. In ultimile săptămâni, Rusia a masat la granița cu Ucraina peste 80.000 de soldați. La începutul lui aprilie 2021, peste 30 de grupuri de luptă ale armatei ruse au ajuns în apropierea granițelor de sud și de est ale Ucrainei, fără un avertisment prealabil.