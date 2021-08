Un cetățean canadian a cerut dovada existentei SARS-CoV-2 în instanță! Autoritatile nu au putut sa i-o furnizeze si au ridicat restrictiile

Patrick King s-a reprezentat singur în instanță după ce a fost amendat cu 1.200 de dolari pentru că "a protestat împotriva escrocheriei Covid-19". El a cerut ministrului sănătății din provincia canadiana Alberta de care apartine "să dovedească existența așa-zisului virus". Autoritatile locale au fost nevoite să recunoască faptul că nu au nicio dovadă.



Virusul nu a fost niciodată izolat, astfel încât guvernul nu a avut nicio bază legală pentru a impune societății restricțiile severe pe care le-a impus. De când a ieșit la iveală această mărturisire șocantă, provincia a anulat toate restricțiile privind Covidul și tratează acum oficial Covid-19 ca pe o simplă gripă!



"În Alberta se încheie purtarea obligatorie a măștii. Copiii nu vor mai fi nevoiți să poarte măști când se întorc la școală, carantina obligatorie se va încheia, se va încheia urmărirea contactelor, testarea simptomelor ușoare, toate acestea s-au terminat. Aceștia vor recunoaște acum Covid ca fiind o gripă ușoară și o vor trata ca atare. Libertatea a învins în Alberta, demonstrând că riposta funcționează.", afirma King.

La 5 decembrie 2020, cetățeanul canadian Patrick King a fost condamnat pentru încălcarea unui ordin al medicului-șef al Direcției de Sănătate din Alberta (Deena Hinshaw), ordinul fiind "ca răspuns la pandemia Covid-19", iar infracțiunea se referea în mod specific la faptul că se afla într-o adunare de peste 10 persoane. King a fost amendat cu 1.200 de dolari.

King a făcut apel. Când a apărut în instanță, la 4 mai 2021, a prezentat informațiile de care ar avea nevoie pentru a pregăti o apărare adecvată și plauzibilă. Aceasta a inclus dovezi ale izolării virusului SARS-CoV-2.



In 14 iulie 2021, King l-a citat pe CMOH (Chief Medical Officer of Canada) în temeiul secțiunii 699 din Codul penal, cerându-i să aducă "toate cărțile albe care descriu izolarea virusului SARS-CoV-2, direct dintr-un eșantion prelevat de la un pacient bolnav", deoarece "aceste cărți albe ar fi fost parte integrantă a elaborării statutelor stabilite în temeiul Legii sănătății publice" în Alberta. Trei zile mai târziu, King a fost informat că procesul său a fost anulat, așa că a fost nevoit să îl reprogrameze.



King a fost apoi citat de avocații Deenei Henshaw pentru a se prezenta la o audiere în camera de consiliu. La audiere, un avocat al Deenei Henshaw a declarat: "Domnul King a cerut dovezi pe care noi nu le putem furniza." Când cazul a ajuns din nou în instanță, în 24 iulie 2021, a fost reformulat după cum urmează: "Majestatea Sa Regina vs Patrick James King", în prezența procurorilor generali de la Ottawa. Încă o dată, King subliniază, iar instanța ia act de eșecul CMOH de a furniza dovezile pe care le-a solicitat.

Problema în contestația lui King este că politicile de sănătate legate de Covid elaborate și puse în aplicare de guvernul provincial din Alberta și de CMOH se bazează pe existența unui agent infecțios specific, dar nu pot aduce dovezi ale existenței unui astfel de agent. Consecințele acestui precedent juridic sunt cu siguranță enorme. Acestea implică, după cum a spus Peters, "Sfârșitul Covid".

Réseau International