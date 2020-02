Ciolacu: PSD și Pro România au majoritate în jurul propunerii de premier. Orban s-a autopropus

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reafirmat joi că PSD și Pro România au cel mai mare număr de parlamentari pentru susținerea propunerii de premier. Cele două partide îl susțin pe Remus Pricopie.

"Mandatul nostru este foarte clar. Avem o porpunere de premier, Remus Pricopie. Suntem două forțe politice care susținem aceeași propunere și avem cea mai mare majoritate. Am dovedit ieri prin vot, guvernul Orban a fost demis cu 261 de voturi. Noi am fost chemați la consultări și vom sta de vorba cu președintele. Vom veni cu lămuriri după. (...) PSD plus Pro România au numărul cel mai mare de parlamentari în jurul unei propuuneri. Domnul Orban s-a autopropus (premier-n.red)", a declarat Ciolacu.

El nu a oferit detalii despre posibilitatea ca PSD să atace la Curtea Constituțională desemnarea lui Orban ca premier.