Culmea POTenței! Anamaria Gavrilă asociază vizita lui Viktor Orban în România cu sexul: "Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare"

Anamaria Gavrilă, șefa POT, a avut o reacție după vizita lui Viktor Orban în România. Anamaria Gavrilă a redistribuit postarea prin care Orban anunța că a ajuns în România și a scris că "Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare. It is what it is". Fireste, referirea e la visul maghiarimii pentru Ungaria-Mare, care ingloba si Ardealul, dar conotatia sexuală e valabila si in cazul lui Ilie Bolojan!

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit miercuri la Palatul Victoria pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, în contextul vizitei private pe care acesta o face în România. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile dintre România și Ungaria, punând accent pe proiecte concrete care pot aduce beneficii reale cetățenilor din ambele țări, indiferent de etnie. Premierul român a subliniat că România își dorește o relație constructivă cu Ungaria, axată pe cooperare reală și rezultate clare.

Discuțiile au vizat în principal creșterea schimburilor comerciale, care au depășit 13,3 miliarde de euro în 2024, și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură și interconectare. Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile principale ale poziției României în UE, subliniind nevoia de unitate și solidaritate în fața provocărilor actuale.