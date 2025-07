Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan vrea austeritate dar pentru alții: El are mașină cu SPP și stă în vilă RA-PPS

Șeful Cancelariei primului ministru, Mihai Jurca, a anunțat, împreună cu premierul Ilie Bolojan, măsurile de austeritate care se iau în interiorul Guvernului. În timp ce li se cere miniștrilor să-și conducă propriile mașini sau să meargă cu transportul alternativ, Mihai Jurca recunoaște că el locuiește într-o vilă RA-PPS și are mașină cu șofer de la SPP, dar susține că aceasta este legea.

De altfel, Mihai Jurca a avut printre primele preocupări să solicite locuință de la RA-PPS, după ce a fost chemat de Ilie Bolojan de la Oradea în București. Redăm mai jos dialogul purtat de jurnaliștii Oana Zamfir și Adrian Ursu cu șeful Cancelariei, Mihai Jurca:

Oana Zamfir: Vă mai pot pune o întrebare delicată? Și vă asigur că n-am nimic personal cu dumneavoastră, ci vreau să se facă lucrurile temeinic. Dumneavoastră sunteți din Oradea, corect?

Mihai Jurca: Corect.

Oana Zamfir: Ați venit în București să conduceți cancelaria primului ministru cu rang de demnitar. Aveți casă de la RAPPS acum?

Mihai Jurca: Sigur.

Oana Zamfir: Sunteți dispus să renunțați la ea?

Mihai Jurca: Este un drept pe care îl am.

Oana Zamfir: Eu vă întreb acum, dacă pe mine mă ofertează A3 să mă duc să lucrez cu Andreea Borboroș credeți că îmi plătește chiria? Sau e alegerea mea și îmi plătesc chiria? Dacă vreți să mergeți până la capăt, dacă ați ajuns până la sucul de 9 lei și apa minerală din Guvernul României dumneavoastră de acum vă veți aduce de acasă apa și cafeaua? Veniți cu termosul?

Mihai Jurca: Nu, nu, nu. Ceea ce este corect este să facem achiziții de produse la un preț corect de piață. Nu cred că e ceva rău în demersul acesta.

Adrian Ursu: Tocmai ați spus mai devreme că de pildă e corect și prețul de închiriere a mașinilor, că e apropiat de cel de piață.

Mihai Jurca: Eu spun că poate fi corect.

Adrian Ursu: Ați spus că nu și îl permite guvernul, dar că el e corect, adică este apropiat de prețul de piață.

Mihai Jurca: Eu nu evaluez asta. Eu spun că e posibil ca pentru o mașină de tip VIP, în sensul în care ai o mașină la dispoziție indiferent de ore, un șofer...

Adrian Ursu: Un șofer, oricâte ore ai nevoie..

Mihai Jurca: Înseamnă că posibil că aceste costuri să fie justificate.

Adrian Ursu: Deci nu e o chestiune de reglare de piață, ci de oportunitate în condiții bugetare actuale, spuneți, că nu-și permite guvernul așa ceva.

Mihai Jurca: Sigur că da. Am spus asta fără niciun fel de...

Adrian Ursu: Domnule Jurcă, în momentul de față sunt proteste, sunt mai multe categorii de salariați care sunt îngrijorați de măsurile anunțate sau de unele chiar dispuse. Veți da înapoi?

Mihai Jurca: Cred că este corect ca noi să eficientizăm aparatul public atât cât se poate. Cred că este de asemenea corect să facem acest lucru și în spațiu public, nu doar pe categoriile de populație sau în cadrul mediului privat. Și cred că demersul acesta, fiind unul corect, o să-l susținem până la capăt.

Adrian Ursu: În locul ospătarilor care bănuiesc că vor fi concediați și ei pentru că se reziliază contractul cu RAPPS, cine o să aducă apa, cafeaua, în cazul în care premierul Ilie Bolojan primește un demnitar în biroul său? O întrebare banală, dar de funcționalitate.

Mihai Jurca: Să știți că nu am discutat niciodată despre concedierea lor. Am spus că ei sunt în număr de 8 și că posibil și probabil cancelaria sau cabinetul premierului s-ar descurca și cu mai puțini ospătați.

Oana Zamfir: Ați verificat între timp?

Mihai Jurca: Nu e problema ospătarului, este problema numărului.

Adrian Ursu: Ați dat costul, ca exemplu, 80 de mii.

Oana Zamfir: Ca să nu dea năvală ospătarii să se angajeze la Guvernul României, salariul pe care l-ați dat este salariul real, atât câștigă 10.000 de lei net sau brut, că jumate de taxe se duc la stat?

Mihai Jurca: Noi vedem o factură de la RAPPS care cuprinde costurile de personal, sunt costuri fixe lunare de 80 și ceva de mii de lei, 83 de mii de lei și cel mai probabil aceste cheltuieli sunt cheltuieli pe care RAPPS le facturează raportat la contribuțiile pe care le au.

Oana Zamfir: Deci nu știți cât este salariul chelnerului de la guvern ca să spuneți oamenilor să nu dea năvală că la 10.000 de lei..dumneavoastră, domnule Văcaru ați fost consilier, parcă...și cât aveați salariul?

Ciprian Văcaru: Indemnizația 9700 de lei net.

Mihai Jurca: Nu știu să vă spun, dar sigur, dacă ne faceți o solicitare în acest sens, o să vă pot da un răspuns foarte clar dacă e o sumă netă sau nu. Dar chiar și dacă este o sumă brută, consider că nu sunt necesari un număr de 8 oameni pentru acest serviciu. Nu înseamnă că premierul nu are nevoie, ca în momentul în care are delegații oficiale, să nu existe cineva care să facă acest serviciu. Nu e despre asta vorba. Este vorba despre număr. Nu serviciu în sine e o problemă.

Adrian Ursu :Alte constatări făcute în privința cheltuielilor inutile sau inoportune, să zicem, domnule Jurca?

Mihai Jurca: Am discutat astăzi despre cheltuielile de combustibil. Cheltuielile de combustibil pot fi plafonate la un plafon mult mai mic, la fel cum se întâmplă și în alte instituții publice sau în mediul privat, și cred că un plafon de, nu știu, 100-150 de litri pe lună pentru deplasarea în București, e un plafon acceptabil, rezonabil, care ar duce costurile de combustibil de la o medie de 33.000 lei pe lună la o medie de 18-20.000 lei pe lună.

Oana Zamfir: Și cât au consumat până acum de fapt și în realitate cât consuma mașina, domnule Jurca? La cât au considerat că sunt, câte plinuri în București pentru o mașină într-o lună?

Mihai Jurca: Nu era normat în felul ăsta...

Adrian Ursu: Se va aplica și la ministere, ceea ce ați hotărât dumneavoastră în legătură cu cancelaria primului ministru. Premierul însuși va prelua acest model și îl va transmite și către ministere și toate instituțiile subordinate?

Mihai Jurca: Nu este un secret din faptul că primul ministru a anunțat că aceste măsuri de reorganizare și eficientizare trebuie aplicate în întreg aparatul de stat central.

Dragoș Boța: Adică și la RAPPS? Și la cheltuielile de la RAPPS? Eu aș avea o curiozitate, de exemplu, cum a fost cu vila din aviatorilor. Dacă intrați să faceți o analiză și acolo, să vedeți dacă s-au justificat toate acele investiții. Dacă tot se intră, să se intre și pe...

Oana Zamfir: Cine le-a cerut, Dragoș?

Dragoș Boța: Poftim? Cine le-a cerut, cine le-a aprobat...Adică sunt multe chestiuni de genul ăsta. Așa, știți?

Adrian Ursu: Să auzim răspunsul... Vă rog, domnule Jurca.

Mihai Jurca: Fiecare structură are în coordonare sau în subordine mai multe instituții, mai multe structuri. Fiecare dintre noi va trebui să se uite și la structurile subordonate, să aplice același proces. Nu putem lua un caz particular, cancelaria, și să aplicăm exact aceeași măsură peste tot. Fiecare va trebui să judece.

Oana Zamfir: Nu mai o clipă, domnule Jurca, pentru că atunci când intrați dumneavoastră în dialog cu noi, l-am oprit pe domnul Văcaru, vrea să spună ceva fix pe domeniul dumneavoastră, pe lucrurile anunțate astăzi și vreau să nu fiți în posibilitatea de a-i răspunde. Vă rog, domnule Văcaru, care era chestiunea legată?

Ciprian Văcaru: Acum, ce voiam să zic este că dacă ne uităm la aceste eficientizări de cheltuieli, trebuie să ne uităm în primul rând că banii pleacă dintr-un buzunar al statului și se duc în celălalt buzunar al statului. Adică, acele persoane care lucrează la RAPPS, ele nu au fost concediate de la guvern, ci se duc înapoi la RAPPS. Și este important să vedem ce se întâmplă și, de exemplu, cu mașini. Ca și domnul Jurca, care are rang de ministru, are mașină cu SPP, la fel și demnitarii aveau mașină, pentru că este normal. Ei se duc la niște întâlniri, se duc la diverse ministere, etc. Adică e în fișa postului, ei nu poate să conducă, dacă fac un accident...

Oana Zamfir: Domnu a spus că își conduce singur mașina, nu că aveți SPP, dar aveți SPP? Ați avut până acum, domnule Jurca SPP?

Mihai Jurca: Da, sigur că e o prevedere legală care este aplicată.

Oana Zamfir: Și l-ați beneficiat de el sau doar e acolo în lege?

Mihai Jurca: Beneficiez de el ca să fie foarte clar răspunsul. Dar în același timp...as vrea să fac o mențiune referitor la ceea ce spunea domnul Văcaru..

Oana Zamfir: Vă mai întreb ceva ca sa nu-mi pară rău, că nu v-am întrebat, acum că v-am prins, nu scăpați...domnule Jurca, stați un pic să mă prezint. Eu sunt Oana Zamfir, specialistul în metri pătrați la Antena 3 și în case de la RAPPS și alte lucruri. Aveți casă de la RAPPS? Eu așa v-am întrebat și dumneavoastră ați zis da. Sau apartament? Și dacă da, cu câte camere?

Mihai Jurca: Am un apartament de la RAPPS care este în parterul unei case.

Oana Zamfir: Deci parter de vilă. Bun. Cu câte camere?

Mihai Jurca: Cu două camere. Un living, un dormitor.

Oana Zamfir: Și stați singurel acolo?

Mihai Jurca: Da.

Oana Zamfir: Mulțumesc.

Mihai Jurca: Dacă-mi permiteți să răspund la ce a spus domnul Văcaru...Sigur că dânsul spunea foarte corect că banii se duc dintr-un buzunar în altul de la Guvern, la RAPPS, care este o regie autonomă a statului, dar în același timp și acolo trebuie verificat cum se cheltuie acei bani.

Ciprian Văcaru: Asta v-am întrebat eu mai înainte.

Mihai Jurca: Nu pot să vă spun eu, ar trebui să vedem un raport de control ca să vă pot da un raport să nu...

Dragoș Boța: Haideți să fim sinceri, banii publici se duc în venituri proprii la RAPPS.

Adrian Ursu: Și mai mult decât atât, e obligată să aibă profit pentru că este o regie care funcționează după ordonanța corporativă. E obligată să aibă și profit, așa că trebuie să-și pună și niște adaosuri ca să poată să facă acel profit.

Mihai Jurca: Eu nu spun că nu trebuie să facă asta. Eu spun că noi la Cancelarie nu ne permitem să facem asta.

Adrian Ursu: Mulțumim, a fost Mihai Jurca, șeful Cancelariei, primului ministru cu informații importante. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi.