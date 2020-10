Marcel Ciolacu susţine că PNL a votat cu Florin Iordache ca apoi să poată face scandal

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că probabil "foarte mulţi" dintre parlamentarii PNL au votat pentru Florin Iordache la şefia Consiliului Legislativ pentru ca apoi "să facă scandal" referitor la persoana propusă de PSD la această instituţie.

"Posibil foarte mulţi membri ai PNL să fi votat cu domnul Iordache, ca pe urmă să facă scandal că uitaţi pe cine a pus PSD la Consiliul Legislativ. Altă explicaţie eu nu am. Dacă poate cineva să îmi dea altă explicaţie, eu o respect", a spus Ciolacu întrebat cum crede că au decurs lucrurile atunci când Florin Iordache a fost ales de plenul Parlamentului pentru a conduce Consiliul Legislativ.

Ciolacu a menţionat că PSD nu a negociat această funcţie pentru Iordache cu PNL sau cu USR-PLUS. "Eu am o singură întrebare. Grupul PNL are peste 100 de parlamentari, 120, nu ştiu câţi au apucat până la urmă să ia, că au luat vreo 30-40 de traseişti, am înţeles că se regăsesc acum pe liste, le urez succes. Cum din 120 de parlamentari ai PNL domnul Zegrean a luat doar 41 de voturi? Nu ar vrea cineva de la PNL să ne explice acest fenomen, până vorbim de aranjamente şi negocieri între PSD şi alte partide?", a mai spus Ciolacu.