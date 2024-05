O investiție de 140 milioane euro: Brașov-Ghimbav, cel mai modern aeroport din România, conectează județul marilor proiecte cu tot mapamondul

În acest moment Europa are aproximativ 800 de aeroporturi. Dintre acestea mai mult de două treimi dintre ele sunt aeroporturi regionale. În acest sens viziunea președintelui Consliului Județean Adrian Veștea constă în multiplicarea oportunităților aduse de aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, cel mai modern din România, nu doar la nivel economic ci și la nivel de turism

Aeroporturile regionale cheia dezvoltării Europei de Est

Aeroporturile regionale sunt facilitatori cheie ai conectivității aeriene. Conectivitatea se măsoară prin gradul de conectivitate aeriană la marile noduri aeriene, fie prin zboruri directe, fie prin conexiuni indirecte prin intermediul altor aeroporturi. E important de înțeles cele 800 de aeroporturi sunt distribuite în mod inegal în statele membre și în regiuni. În unele regiuni, cum ar fi țările Benelux, Germania sau nordul Italiei, acestea sunt foarte dens distribuite, în altele, cum ar fi Europa Centrală și de Est, funcționează relativ foarte puține aeroporturi regionale.

Acest lucru înglobează o problemă mai amplă de inegalitate în ceea ce privește accesul la transport, atât pentru cetățenii care locuiesc, cât și pentru întreprinderile care își au sediul în afara zonelor centrale ale Uniunii Europene. O privire mai atentă asupra evoluției traficului și a conectivității arată două caracteristici esențiale ale aeroporturilor regionale:

În primul rând, aeroporturile regionale facilitează aproape jumătate dintre călătorii aerieni în Europa și reprezintă 51,4 % din conectivitatea aeriană a continentului - ceea ce arată importanța lor pentru societatea și economia europeană. Importanța conectivității aeriene regionale este rezumată într-o statistică simplă:

• creștere de +10% a conectivității aeriene directe este însoțită de o creștere de +0,5% a PIB-ului pe cap de locuitor.

• creștere cu 4,7% a investițiilor străine directe

• creștere de 0,3 până la 0,7% a salariilor la nivelul regiunii respective

• creștere demografică de 3,9% la nivel local

• Un studiu realizat de Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) a arătat că peste 85% dintre întreprinderile de producție noi sau extinse sunt situate la mai puțin de 30 de kilometri de un aeroport capabil să deservească avioane cu reacție.

Prin urmare, este esențial ca politica europeană în domeniul transporturilor să urmărească menținerea și dezvoltarea conectivității aeriene. Fără aceste zboruri, regiunile și orașele mai mici ale Europei ar pierde conectivitatea aeriană care permite întreprinderilor locale să se dezvolte și care este esențială pentru a asigura noi investiții. Proximitatea și accesibilitatea față de un aeroport rămân printre principalii factori luați în considerare de companii atunci când își aleg locația de afaceri. Și, bineînțeles, orice regiune care are ambiția de a dezvolta turismul nu poate face acest lucru fără un aeroport.

Aeroporturile își înțeleg rolul de motoare și facilitatori importanți ai economiilor regionale. Acestea facilitează comerțul și angajează multe persoane direct și indirect în serviciile de sprijin. Prin urmare, orice îmbunătățire a instalațiilor aeroportuare, aeronautice și non-aeronautice, are potențialul de a susține creșterea economică în orașele pe care le deservesc. Din acest motiv, încadrarea planurilor de dezvoltare în jurul întregii "regiuni aeroportuare" ar fi o modalitate mai eficientă de a înțelege potențialul economic al acestora.

"We connect the sky with the schi!"

"Direcțiile de dezvoltare a aeroportul internațional Brașov precum și beneficiile acestuia pentru locuitorii regiunii Brașov sunt de netăgăduit, mai ales asupra turismului zonal. Putem spune că noi legăm cerul de pârtia de de schi!", ne-a precizat mândru de investiția sa, președintele Consiliului Județean Brașov, liberalul Adrian Veștea. Dezvoltarea regiunilor depinde în mare măsură de calitatea conectivității lor, aeroporturile regionale jucând un rol foarte important în coeziunea teritorială a UE.

Aeroporturile regionale constituie un element deosebit de important a infrastructurii critice, vital pentru securitatea unei țări și a cetățenilor săi. Acestea joacă un rol esențial pentru serviciile de ambulanță aeriană (de urgență sau planificate), pentru zborurile de monitorizare și de stingere a incendiilor, precum și în situații de urgență (catastrofe naturale și de altă natură, inundații), contribuind astfel la buna funcționare a serviciilor de salvare, a administrației publice, a instituțiilor și a întreprinderilor.

Beneficiile Aeroportului internațional Brașov pentru locuitori

Dezvoltarea aeroportului nu este un simplu punct pe o agendă, ci un punct de plecare pentru o strategie complexă de dezvoltare regională prin urmare se va realiza o conectivitate și o abordare intermodală, depline. Aeroportul sporește conectivitatea și impulsionează dezvoltarea regiunilor prin conectarea la infrastructura feroviară. Brașovul conectează trei magistrale feroviare majore, sporind accesul zonelor limitrofe la beneficiile conectivității aeriene.

O altă facilitate aeroportuară este o mare accesibilitate pentru oportunitățile de business:

• creștere estimată la nivel european de 4,7% a investițiilor străine directe datorită aeroporturilor regionale

• Brașovul a devenit cea mai mare piață rezidențială regională din România, după regiunea București-Ilfov, depășind Timișoara și Cluj-Napoca în primul trimestru al acestui an, acest lucru face ca piața muncii să fie una atractivă și în creștere la nivel local, completând acest lucru cu obiectivul de a dezvolta și restul zonelor urbane din județ, avem oportunitatea de a atrage investitori strategici pentru județul nostru

• Atractivitatea segmentului de business este susținută de 155.000 de metri pătrați de spații de birouri

• Pe lângă zona de birouri, trebuie să avem în vedere susținerea dezvoltării segmentului logistic cu facilități fiscale dedicate.

Astfel turismul regional este în plină înflorire. Iar conectivitatea sporită va poziționa regiunea Brașovului nu doar ca o destinație de weekend la nivel național, ci și ca o destinație europeană, oferind cu adevărat potențial agroturismului și proiectelor pentru zonele izolate ale județului. Cel mai bun exemplu este accesul facil al turiștilor internaționali la trasee precum Via Transilvanica. Traseul intră în județul Brașov dinspre satul mureșan Archita şi continuă prin satele brașovene Beia, Roadeş, comuna Bunești Criț, ieşind din nou spre Mureș către Saschiz.

Domeniul schiabil din județul Brașov este al doilea mare beneficiar. Datorită aeroportului, Brașovul se aliniază la marile atracții de iarnă, alături de zone precum Innsbruck care sunt deservite de aeroporturi regionale. Avem oportunitatea de a conecta domeniul schiabil din județul Brașov cu domeniul schiabil din Sibiu pentru a putea face tranziția de la turismul de weekend la turismul de sezon. În acest sens, Brașovul are drept obiectiv să promoveze oportunitățile de investiții către cei mai mari jucători din domeniul HoReCa pentru a crește numărul facilităților de cazare la standarde internaționale.

"Un alt mare beneficiar al aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav este și cultura. Aeroportul va deschide drum și pentru evenimente culturale internaționale. Așa cum Sibiul a atras Festivalul Internațional de Teatru, așa cum Cluj are TIFF- Transilvania International Film Festival, așa noul culoar de zbor e un culoar de accelerare pentru evenimente culturale de amploare, ținând cont că Brașovul are tradiție cu evenimente internaționale precum Cerbul de Aur. Ca să mă exprim plastic, dorim să conectăm Festivalul de la Cannes cu Cerbul de Aur de la Brașov", ne-a mai precizat președintele CJ Brașov Adrian Veștea. (Marian Gârleanu)